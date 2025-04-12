女涉無牌矯齒被捕 修例首案 衛署指掃描口腔及處方牙套 另拘一女涉漂牙

被捕人獲准保釋候查，5月中須向警方報到。尖沙嘴分區雜項調查隊督察薛嘉泳表示，今年2月接獲投訴，有市民懷疑為其提供牙齒矯正服務的是無牌牙醫，警方隨即與衛生署部署行動。

元旦修例 被捕人服務兩年

前日下午2時許，警員喬裝顧客，在廣東道一商業大廈搗破一間非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心，拘捕蔡姓女子，檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形牙套。據悉，事主透過社交平台廣告認識該中心，前往商廈共享辦公室接受服務，蔡從事相關服務約兩年。

另外，葵涌分區早前接報，有無牌牙醫在葵涌金基工業大廈服務。警方聯同衛生署執法，警員喬裝顧客，搗破提供非法牙齒美白服務的店舖，拘捕劉姓女子。

該單位除了提供非法牙齒美白，亦提供面膜美容，相信單位已營運約1.5年。行動中檢獲一批牙科用具、儀器及漂白劑。

政府今年1月1日起更新《牙醫註冊條例》對「從事牙科執業」的定義，訂明只有註冊牙醫方可提供3項服務，包括漂牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套、牙齒貼片療程。

條例訂明，任何並非註冊牙醫的人如提供或企圖提供上述服務，即屬違法；循簡易程序定罪可罰款10萬元及監禁3年，循公訴程序定罪可判監5年。

翻查資料，今年1月13日一名29歲女子涉嫌無牌提供漂牙服務被捕，是修例後首次有人涉嫌「並非註冊牙醫而替人進行漂牙或牙齒美白程序」被捕。