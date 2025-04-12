明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

女涉無牌矯齒被捕 修例首案 衛署指掃描口腔及處方牙套 另拘一女涉漂牙

【明報專訊】警方與衛生署接連兩日聯合行動，分別在尖沙嘴拘捕從事矯齒的33歲蔡姓女子，以及於葵涌拘捕提供漂牙的24歲劉姓女子，兩人涉嫌未經註冊而以牙醫身分執業。《牙醫註冊條例》今年1月更新「從事牙科執業」定義，衛生署表示，前日案件為首次有並非註冊牙醫的人，因涉嫌使用口腔內掃描儀取得數碼影像及處方隱形矯齒牙套被捕。

被捕人獲准保釋候查，5月中須向警方報到。尖沙嘴分區雜項調查隊督察薛嘉泳表示，今年2月接獲投訴，有市民懷疑為其提供牙齒矯正服務的是無牌牙醫，警方隨即與衛生署部署行動。

元旦修例 被捕人服務兩年

前日下午2時許，警員喬裝顧客，在廣東道一商業大廈搗破一間非註冊牙醫執業的牙齒矯正中心，拘捕蔡姓女子，檢獲一批牙科醫療用具、儀器及矯形牙套。據悉，事主透過社交平台廣告認識該中心，前往商廈共享辦公室接受服務，蔡從事相關服務約兩年。

另外，葵涌分區早前接報，有無牌牙醫在葵涌金基工業大廈服務。警方聯同衛生署執法，警員喬裝顧客，搗破提供非法牙齒美白服務的店舖，拘捕劉姓女子。

該單位除了提供非法牙齒美白，亦提供面膜美容，相信單位已營運約1.5年。行動中檢獲一批牙科用具、儀器及漂白劑。

政府今年1月1日起更新《牙醫註冊條例》對「從事牙科執業」的定義，訂明只有註冊牙醫方可提供3項服務，包括漂牙或牙齒美白程序、處方隱形矯齒牙套、牙齒貼片療程。

條例訂明，任何並非註冊牙醫的人如提供或企圖提供上述服務，即屬違法；循簡易程序定罪可罰款10萬元及監禁3年，循公訴程序定罪可判監5年。

翻查資料，今年1月13日一名29歲女子涉嫌無牌提供漂牙服務被捕，是修例後首次有人涉嫌「並非註冊牙醫而替人進行漂牙或牙齒美白程序」被捕。

相關字詞﹕無牌牙醫 牙醫註冊條例 衞生署 漂牙 矯齒

上 / 下一篇新聞

Coldplay迷稱購正常位 門票列視線受阻 確認電郵僅列座位編號 Cityline稱紀錄顯示無誤
Coldplay迷稱購正常位 門票列視線受阻 確認電郵僅列座位編號 Cityline稱紀錄顯示無誤
Cityline調整系統 五月天騷標示受阻位
Cityline調整系統 五月天騷標示受阻位
今晚尾場 網上黃牛叫價貴4000元
今晚尾場 網上黃牛叫價貴4000元
商場公共空間地契限制放寬 鼓勵辦活動吸人流
商場公共空間地契限制放寬 鼓勵辦活動吸人流
前區議員陳嘉琳代謝世傑覆核新田遭拒 高院准謝世傑退出訴訟 案件撤銷
前區議員陳嘉琳代謝世傑覆核新田遭拒 高院准謝世傑退出訴訟 案件撤銷
謝世傑法律團隊遭網絡攻擊 官斥令人不安
謝世傑法律團隊遭網絡攻擊 官斥令人不安
澳籍非常任法官范禮全辭任 形容角色趨不合時宜
澳籍非常任法官范禮全辭任 形容角色趨不合時宜
求情稱見工失敗發泄 政總淋漆無業女囚7月
求情稱見工失敗發泄 政總淋漆無業女囚7月
林寶堅尼陷火海 司機及時逃生
林寶堅尼陷火海 司機及時逃生
5水浸高危路試行「涉水綫系統」 劃紅字豎牌提醒 達0.1米積水30分鐘內派員處理
5水浸高危路試行「涉水綫系統」 劃紅字豎牌提醒 達0.1米積水30分鐘內派員處理
業界倡主幹道指示牌同展示5路段狀况
業界倡主幹道指示牌同展示5路段狀况
內地減美國電影進口 馬逢國：港有自己政策
內地減美國電影進口 馬逢國：港有自己政策
孫東：創科政策「早有預判」 關注企業回流否
孫東：創科政策「早有預判」 關注企業回流否
反恐二案 首被告：將軍澳計劃前夜接勸告 短期內不返單位
反恐二案 首被告：將軍澳計劃前夜接勸告 短期內不返單位
林百欣三房爭產勝訴 73年遺囑裁有效 官信林晚年認障惡化 2004年遺囑無效
林百欣三房爭產勝訴 73年遺囑裁有效 官信林晚年認障惡化 2004年遺囑無效
官稱林建岳未坦白 李寶安供辭不可靠
官稱林建岳未坦白 李寶安供辭不可靠
連續合約「418」放寬至「468」 修例下周首讀
連續合約「418」放寬至「468」 修例下周首讀
警涉向受查人借錢又涉詐騙 加控30罪
警涉向受查人借錢又涉詐騙 加控30罪
打擊詐騙洗錢兩周 拘139傀儡戶口持有人
打擊詐騙洗錢兩周 拘139傀儡戶口持有人
愛康健醫券佔比高 盧寵茂：涉需求因素 灣區試點計劃接3宗涉收費投訴 調查揭誤會
愛康健醫券佔比高 盧寵茂：涉需求因素 灣區試點計劃接3宗涉收費投訴 調查揭誤會
鄧炳強：港面臨四大國安風險 指有人以假消息假新聞煽動憎恨政府
鄧炳強：港面臨四大國安風險 指有人以假消息假新聞煽動憎恨政府
周一鳴：有店舖單據印字「軟對抗」 明顯煽動
周一鳴：有店舖單據印字「軟對抗」 明顯煽動
《頭條》案 通訊局付港台工會記協75%訟費
《頭條》案 通訊局付港台工會記協75%訟費
博智小學擬併伍華 師生最快明年轉校
博智小學擬併伍華 師生最快明年轉校
九市速遞：經典車嘉年華再臨灣區
九市速遞：經典車嘉年華再臨灣區
九市速遞：首季逾12萬港人「經深飛」
九市速遞：首季逾12萬港人「經深飛」
九市速遞：粵人大今年擬審議3項大灣區法規
九市速遞：粵人大今年擬審議3項大灣區法規
九市速遞：琉球姬鶲首訪深圳 掀觀鳥潮
九市速遞：琉球姬鶲首訪深圳 掀觀鳥潮
灣區手記：珠機城際 ／文：尚東美
灣區手記：珠機城際 ／文：尚東美
【Emily】與何君堯再聯手「發炮」 質疑削4職位唔夠 葉劉：港台再減啲人 地方就唔迫
【Emily】與何君堯再聯手「發炮」 質疑削4職位唔夠 葉劉：港台再減啲人 地方就唔迫
【Emily】龍城泰繽紛開鑼 今明有電音潑水
【Emily】龍城泰繽紛開鑼 今明有電音潑水
【Emily】大專生拍港靚景 外交公署短片賽奪冠
【Emily】大專生拍港靚景 外交公署短片賽奪冠
【Emily】叮叮教道路安全 「唔睇鷺」「亂入猿」做壞榜樣
【Emily】叮叮教道路安全 「唔睇鷺」「亂入猿」做壞榜樣