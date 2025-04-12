官稱林建岳未坦白 李寶安供辭不可靠

質疑林未坦白對父健康認知

在審訊中，原告方傳召身兼貿發局主席和全國政協常委的林建岳、時任麗新高層李寶安及醫生陳培匡等人作供。陳官分析，林建岳曾說每當有時間便會探望父親，確保掌握他的健康狀况，惟林建岳亦曾稱在父親去世後，才知悉對方曾接受「簡短智能測驗」，質疑林建岳並未坦白向法庭講述對父親健康狀况的認知。

陳官又指出，林建岳在補充供辭才提及父親2004年12月3日訂立遺囑當天被醫生提問的情况。陳官質疑林建岳隱瞞父親當日接受智能測驗一事，並刻意沒向法庭講出真相。

就李寶安的供辭，陳官指出，李曾說在首份證人供辭已「記下所有重要事情」，但李後來屢次擴闊說法，例如於2021年補充稱，林百欣在晚年「精力頗充沛」，惟此說法未獲其他在場人士證實，質疑李寶安就林百欣晚年狀况所作供辭不可靠。陳官另指出，李寶安接受盤問時沒直接回應問題，又給予冗長答案，「在我看來，像李寶安般世故的人應很清楚，有必要在法庭證人陳述中全面完整地描述重要事件」。

至於另一原告醫生陳培匡的口供，判辭提及，陳稱曾在林宅目睹林百欣接受智能測驗，而有關結果為「負面」。陳官認為陳跟林家無關、在本案沒有既得利益，可以「毫不猶豫」地接納陳的證供。

原告醫生證供可「毫不猶豫」接納

另外，被告方亦在審訊傳召證人作供，包括被告林明珠本人。陳官分析，雖然被告方證人曾接受長時間盤問，但他們的供辭只是「邊緣地」跟本案相關，例如僅在有限程度觸及2000年代林百欣的精神狀况。陳官未有逐一詳細分析各被告方證人的供辭。