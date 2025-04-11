【Emily】關愛隊分享好人好事 500人出席

未見受助者現身

中大新傳學院學生媒體《大學線》年初報道關愛隊工作成效存疑，引起社會關注。麥美娟早前講過，關愛隊嘅服務數字「一定要達到KPI」，同時強調數字唔能夠反映服務成果，舉辦分享會就畀社會更具體知道關愛隊工作。噚日嘅分享會歷時約一小時，政務司長陳國基、政務司副司長卓永興等官員出席。

大會播放影片總結關愛工作，包括喺突發事件出動、探訪有需要居民、舉辦社區活動等，又安排身兼關愛隊總指揮嘅多區民政專員、關愛隊成員與義工、伙伴團體代表等分享日常工作與深刻個案。

西貢民政專員馬瓊芬憶述，當區關愛隊留意到一個認識嘅獨居婆婆幾日無出街，手上無對方嘅聯絡方式，上門拍門又無回應，當機立斷通知消防員破門入屋，發現婆婆身體虛弱、未能走動，好彩及時送院治理。麥美娟話有關愛隊成員探訪長者時，發現對方多年無剪指甲同腳甲，結果指甲與腳甲太硬，令佢攞唔到水杯、著唔到鞋，最後關愛隊聯絡醫生協助呢個長者。麥美娟話好多小事影響長者生活質素，關愛隊喺唔同細節表達關懷，期望佢哋繼續幫助有需要嘅市民。