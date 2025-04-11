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港聞二

反恐二案 首被告稱友人託買硫磺「不知原因」

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，昨在高院第85天審訊。控方指稱，涉及將軍澳尚德停車場的炸彈計劃前夕，首被告何卓為曾與同案被告一同買硫磺。何卓為昨續自辯時解釋，自己是受他人所託買硫磺，但不知原因，亦不清楚硫磺是炸彈成分。何又稱，並無在被指用於測試炸彈的單位嗅到異味，對同案被告等人曾多次進出單位亦不知情，只曾一次在內匆匆碰過其中兩人。

稱單位無異味 不知他人進出

據何卓為日前證供，2019年7月起他會收留不同人住宿，並將租住的宏創方5樓單位鎖匙交予各人；控方指稱，該單位用於測試或製造炸彈。控方開案陳辭曾指，除了次被告李嘉濱於3月8日凌晨1時許被捕，其餘7名被告分別在3月7日晚上11時許被捕。

辯方昨日圍繞計劃2020年3月8日實行的將軍澳事件提問，並展示同年2月起單位的出入紀錄。何卓為在庭上稱，當時疫情嚴重、示威減少，無主動邀約他人上門。3月3日何分別找中學師弟「阿蛋」吃飯，和將泰國手信分予其他友人。

辯方提到，何3月4日凌晨3時許才返回單位，先前李嘉濱和「大隻仔」多次進出單位。何供稱對此不知情，返回單位後亦無察覺異樣；辯方再問有否嗅到異味？何表示沒有。

辯方稱，3月5日下午何同樣外出，其間李嘉濱和另一男子同樣到單位「做嘢」。何說，當日他拜訪兩組朋友，晚上到酒吧與第四被告張家俊談生意，他們有意開發遠端控制情趣玩具的程式，並在酒吧逗留至翌日凌晨時分一同離開。控方指3月6日何與第七被告何培欣進入中藥蔘茸行買硫磺，何庭上解釋，Rachel託「阿蛋」聯絡他幫忙買1至2斤硫磺，但不知其中原因，亦無追問。

何稱，其後他帶團出海釣魚，出席者包括何培欣等10多人，回到岸上後，「阿蛋」通知何出席嘉頓山的會面、稱Rachel會出席，何可順便將硫磺交給她。何說自己在船上喝了很多酒，上山時忘了交收硫磺，由何培欣保管。同月7日下午他找何培欣取回，晚上7時許返回單位時見李嘉濱和第三被告吳子樂，他說「咁啱你哋喺度嘅，自己上咗嚟啊？」，但因趕出門，放下硫磺便離開。

放下硫磺前 單位曾飄煙

庭上播放的閉路電視片段顯示，李、吳及Rachel在何卓為到達前曾進入單位，單位曾飄出煙霧。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕92籤爆炸品案 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 高等法院 反恐條例

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