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互聯網亞太峰會下周開 數字辦：爭取年年在港

【明報專訊】首次在港舉辦的世界互聯網大會亞太峰會，下周一至二將在灣仔會展舉行。「數字辦」助理數字政策專員（內地及產業合作）胡曄預計，峰會將吸引約千名國內外政商界、國際組織、領軍企業代表和權威專家學者等參與，包括百度及「杭州六小龍」等知名機構和企業的高層。她說，將爭取亞太峰會每年春季在港恆常舉行，塑造成香港品牌。

IBM百度螞蟻高層與會

胡曄昨日接受訪問時透露，與會者將包括全球移動通信系統協會、全球IPv6論壇等國際組織負責人，「韓國互聯網之父」全吉男、「非洲互聯網之父」尼•奎諾（Nii Quaynor）等專家學者，以及來自IBM、360、新浪、快手、螞蟻集團等機構和企業的高層，亦爭取到最少三位數港人參與；官員方面，中央網信辦主任莊榮文亦會出席。

峰會以往在浙江烏鎮舉行。胡曄表示，在港舉行的亞太峰會與烏鎮峰會性質相若，但香港擁有背靠祖國、聯通國際的優勢，加上香港互聯網連接性更自由，峰會在港舉行更國際化。胡又稱，烏鎮峰會仍會每年舉辦，但會爭取亞太峰會每年春季在港恆常舉行，冀做到「內聯外通」，令峰會成為本港特色和品牌。

曾參與第四屆烏鎮峰會的香港創科發展協會主席陳迪源表示，峰會雲集全球專家，他會做好導遊角色，「說好香港創科故事」，介紹本港創科發展及配套，令與會者了解本港創科的軟硬實力，吸引更多創科企業來港。

香港互聯網專業協會會長冼漢廸說，知悉本地不少重量級代表出席，期待與專家交流，亦期待專家學者在「人工智能大模型」論壇分享見解，冀助香港推動國務院總理李強於全國兩會發表政府工作報告中提及的「人工智能＋」行動。

業界交流平台 招商「非重點」

胡曄提到，峰會重點非招商引資，而是提供平台予全球業界交流，同期會展舉辦的香港國際創科展將提供「配對活動」。一連兩天峰會以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，首日焦點活動包括主論壇暨數智未來論壇，翌日設3場分論壇，由多名國際知名嘉賓就「人工智能大模型」、「數字金融」及「數字政府與智慧生活」分享己見。

明報記者 黃迪暉

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