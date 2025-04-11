駁咪表的士App出爐 減車資爭拗 DASH Taxi智能系統安裝費5000元 暫1000司機採用

DASH表示，已登記的逾4000名的士司機91%為市區的士、6%為新界的士、3%為大嶼山的士司機；按車型分類，商務的士（或混能的士）佔49%、一般的四或五座的士佔47%、六座的士則佔4%。平台上月開始試行，在大嶼山完成500多張訂單。

召車平台暫4000司機登記

的士如已安裝智能咪表系統，乘客上車後，司機與一般咪表一樣按下「落旗」，行程數據便會自動上傳平台，抵達目的地時即按咪表數據收費，毋須手動輸入金額。每部智能咪表系統安裝費約5000元，平台不會就載客收取佣金。

乘客需付平台費 車程3%

召車方面，乘客可在平台先從一般四座、五座、商務的士或六座的士挑選其一，平台會預估行程價格，到埗後按咪表價再加5元「司機預訂費」及車費3%的平台費，計算總車資，並自動在登記的信用卡扣帳，車資直接轉入司機的銀行或FPS帳戶。

不設召車承諾 暫駁旗下咪表

平台目前支援Visa和Mastercard付款，正研究能否納入其他電子支付工具，不設特定時間內可成功召車的服務承諾，亦暫時未能在行程加設中途站，計劃3個月內推出相關功能。

車資即入司機帳 「如現金單」

馬兆鏘稱，目前平台只能接駁其研發的咪表，正研究與其他兩款咪表接駁，而尚未安裝系統的司機在平台接單可手動輸入金額。他又稱，不少網約平台的電子支付需3至7日才「找數畀司機」，其平台則能直接將車費轉入司機帳戶，改良電子支付流程，令司機「用起來跟平時接一張現金單無分別」。