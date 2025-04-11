羅淑佩：啟德體育園活動需求仍需摸索 KPI傾向彈性處理

目前體育園營運方需按營運合約列出的KPI管理園區，包括首5個營運年度中主場館每年須有40日舉辦體育活動，整個園區每年體育活動總出席人次要達60萬。若不達標會先計算所欠日數，其中主場館每日罰款額50萬元。

立法會議員陳紹雄昨於特別財委會會議關注，體育園可否以舉辦其他活動代替體育活動以達KPI。羅淑佩稱，體育園運作後，仍待了解和摸索體育、文藝活動及演唱會對體育園需求，雖然當局對場館使用率有信心，但是否完全符合「數年甚至十年前」提出的KPI仍需觀察，傾向要具一定彈性。

議員馬逢國則關注電影發展基金融資計劃。融資計劃2020至2024年間資助33部電影，政府暫從9齣電影回收款項，當中僅兩齣收回金額比資助額高。4年間收回款項最低電影為《望月》，政府資助165萬元，票房僅約94萬，當局初步估算能收回12萬元；票房過億的《毒舌大狀》政府資助886萬元，料可回收1300萬元。

4年33齣電影融資2「有賺」

稱資助目標有檢討空間

另有兩齣電影仍待申請人向政府提交報表，包括慶祝回歸25周年的《一樣的天空》，當局稱文創處已多番催促申請人，正與律政司商討可採取的法律行動。馬逢國認為，4年間暫只有兩齣電影「有賺」，情况欠理想。羅淑佩認為，政府對電影資助不少，但在收回金額及資助目標上有檢討空間，冀善用資助，令香港電影業不止「有工開」，而是作品具商業回報，從而吸引外界投資。