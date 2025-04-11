未來鐵路倡內企參建 研兩地施工標準「對接」

「容納國家標準非越安全底線」

陳美寶說，未來控制鐵路項目工程成本有兩個方法，一為參考港深西部鐵路，委託內地建造部分路段，減省港方的成本及物料支出；二為港鐵與內地合作分工，物料及設備等方面「慳得就慳」。

盼內地助建 北環兩線2034開

她稱，當局已要求港鐵日後推展鐵路項目探討多與內企合作，連接新田和深圳皇崗口岸的跨境「北環線支線」，以及連接錦上路至古洞的北環線主線，港鐵已着手研究由內地參與建造。陳美寶昨在立法會特別財委會亦提到，期望兩個項目由內地協助興建後，可做到同步2034年開通。

提引入內地營運商 需立法管

至於非重鐵的綠色智慧集體運輸系統，陳稱會透過公開招標吸引內地公司參與，日後或由內地製造組裝合成預製組件，本地企業負責組裝工程。

陳續說，現時本港鐵路項目只有針對港鐵的建造和營運標準，引入內地建造商或營運者後，預計需將本港建造和施工規範標準與內地「對接」，涵蓋建築署、機電署、消防處、路政署等部門，另亦要立法規管營運者，預計其他營運者或以牌照或專營權方式營運項目。

外界擔心工程引入內地標準後未能有效監督，陳美寶表示不認同，稱國家標準亦很嚴格，「大家坐高鐵，都感受到現在國家建鐵路是一日千里，速度快，安全標準亦非常之高」，又稱內地建造商亦有中標建造歐盟國家的鐵路，反映內地標準亦與歐盟標準「對接」。

陳美寶稱政府會將兩地要求和程序「碰埋」檢視，在現有法律框架下探討如何「對接」，再取一個務實安全的方案，不存在踰越香港底線的問題。