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港聞一

未來鐵路倡內企參建 研兩地施工標準「對接」

【明報專訊】財赤下政府要控制工程成本，當局早前表示將委託深圳市政府協助興建港深西部鐵路的香港段隧道。運輸及物流局長陳美寶接受本報專訪時直言，為節省成本，將來會有更多鐵路及運輸系統考慮與內地合作興建，包括委託內企建造部分路段，或要求港鐵與內企合作施工，正探討北環線支線及北環線主線亦採用兩地合作模式推展。陳提到，會研究如何「對接」本港及內地在建造和施工規範標準的差異，又稱容納國家標準不代表踰越本港一直以來在安全上的底線，強調會制訂安全但務實的標準。

「容納國家標準非越安全底線」

陳美寶說，未來控制鐵路項目工程成本有兩個方法，一為參考港深西部鐵路，委託內地建造部分路段，減省港方的成本及物料支出；二為港鐵與內地合作分工，物料及設備等方面「慳得就慳」。

盼內地助建 北環兩線2034開

她稱，當局已要求港鐵日後推展鐵路項目探討多與內企合作，連接新田和深圳皇崗口岸的跨境「北環線支線」，以及連接錦上路至古洞的北環線主線，港鐵已着手研究由內地參與建造。陳美寶昨在立法會特別財委會亦提到，期望兩個項目由內地協助興建後，可做到同步2034年開通。

提引入內地營運商 需立法管

至於非重鐵的綠色智慧集體運輸系統，陳稱會透過公開招標吸引內地公司參與，日後或由內地製造組裝合成預製組件，本地企業負責組裝工程。

陳續說，現時本港鐵路項目只有針對港鐵的建造和營運標準，引入內地建造商或營運者後，預計需將本港建造和施工規範標準與內地「對接」，涵蓋建築署、機電署、消防處、路政署等部門，另亦要立法規管營運者，預計其他營運者或以牌照或專營權方式營運項目。

外界擔心工程引入內地標準後未能有效監督，陳美寶表示不認同，稱國家標準亦很嚴格，「大家坐高鐵，都感受到現在國家建鐵路是一日千里，速度快，安全標準亦非常之高」，又稱內地建造商亦有中標建造歐盟國家的鐵路，反映內地標準亦與歐盟標準「對接」。

陳美寶稱政府會將兩地要求和程序「碰埋」檢視，在現有法律框架下探討如何「對接」，再取一個務實安全的方案，不存在踰越香港底線的問題。

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