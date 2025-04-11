陳美寶稱網約車的士 應互補並存

規管框架下半年定

陳美寶在2017至2020年曾任運輸署長，其後調任運輸及物流局常任秘書長，去年升任局長，她於訪問稱，搭的士習慣是由出任運輸署長後養成。她說，出任署長前有駕駛私家車，上任後公務有專車接送，但即使假日，她亦不再親自駕車，改為搭的士，「揸車要精神好，夠集中，但我個腦成日諗住好多唔同事，所以都係搭的士」。

這些年有否遇過服務差、兜路的「黑的」？陳稱曾在街頭和的士站截的士，亦有經網上平台召的士，都未遇過「黑的」。她無再分享更多個人體驗，稱個人經驗不重要，「做政策的，我們是看數據」。

有信心5車隊如期7月服務

然而，數據顯示的士投訴年年上升，政府去年推的士車隊，被問到當局是否盼先觀察車隊表現再決定是否讓網約私家車合法化，陳美寶稱「我覺得兩者是互補和並存」，形容的士車隊可網約是其中一個特色，不是全部，政府視車隊為的士業改革，但同時政府會繼續研究透過規管網約車平台，合法合規地規管司機和車輛。

的士車隊近日接連傳出不利消息，有傳車隊難請司機、試運車隊疑因太少的士無法網約叫車。對於會否要求車隊用「銀彈攻勢」請人以令車隊盡快正常啟動，陳美寶稱是商業決定，她知道有車隊已提升薪金，相信因車隊盼僱用有活力、新一代且積極用科技的司機，故請人較嚴謹，重申有信心5支車隊均可如期7月正式服務。陳美寶昨於立法會特別財委會亦預告，政府正籌備成立統一叫車平台，方便市民日後召不同車隊的士。