綠色集運採BOT兼批上蓋 啟德第三季招標

九東年內公布最終方案 明年招標

政府以往一直以「鐵路加物業」方式為港鐵重鐵項目提供財務資助，近年房地產市道疲弱，東涌東站物業發展項目早前曾流標。被問到有否評估新系統以車廠上蓋物業發展權作財務資助的吸引力，陳美寶承認，物業土地價值或已不及以往高，但綜合早前蒐集的意向書意見，車廠上蓋可一地多用仍具一定吸引力。她又解釋，沿用批出車廠上蓋發展權的做法，亦是為令新系統營辦商可如現時港鐵般有穩定非票務收入，確保財務具可持續性。

認土地價值減 上蓋一地多用仍吸引

翻查資料，政府計劃就啟德系統批出的物業發展權不止車廠用地，亦將包括區內其他住宅用地，如啟德第3E區1號或2號，可建樓面共達309萬平方呎。

走線「盡量高架」 省成本增客量

對於東九龍系統最終方案及用地安排，陳美寶稱今年稍後將向區議會提交文件詳細交代。當局早前曾預告將東九龍系統走線略為左移，增設高架的藍田北站，陳稱未來這類新運輸系統的走線設計「可以走到高架都會盡量高架」，形容現時政府在設計運輸系統上的思維已不同，會設法盡量減少隧道段，除為減建築成本亦為吸納更多乘客。當局會在藍田北站建行人設施接駁鄰近的德田邨、興田邨和藍田邨，確保系統客量。