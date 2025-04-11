陳美寶：5招迎關稅戰 拓航運新市場 稱政府會「站前一點」 引領業界發展推示範項目

明報記者 孫澤芳 黃偉超

陳美寶表示，政府連日接觸不同業界，得悉已進行的商業合作大致繼續，暫持觀望態度；但對持續的不明朗因素感擔憂。陳形容，本港確要「面對現實」，但作為對外開放的自由港已非首次面對風高浪急，香港市場非常國際化，令香港有「韌性」，相信可靈活求變，只是需時適應。

她分析，環球貿易均受影響下，當務之急可預期交易貨量減少，港府將有五大策略應對。首先，本港近10年航運市場已從歐美轉移，現主力吞吐量是亞洲區域，雖然個別市場份額未必很大，但綜合中美洲及南美洲吞吐量已超越北美洲，據政府接觸業界，業界亦逐漸將重心由歐美轉往其他市場，當局未來會重點協助業界開拓新興市場，尋求新增長點。

偕灣區合作「拉貨」 研跨省物流通道

第二，政府將更主動出擊「拉貨」到港。陳稱本港港口有與深圳鹽田港合作分工，來自重慶及成都的貨，往歐美的由鹽田負責出口，往亞非拉美國家則透過駁船運到香港再轉口，當局將與更多大灣區港口商討類似合作，爭取貨量。除靠與內地港口分工，亦研究主動拉貨直接到港，與製造業蓬勃的內陸城市建立跨省物流通道。她透露將親身到重慶推銷本港港口服務。

擴轉口豁免報關 中東設船舶辦事處

第三，當局將探討藉減省報關手續、提升轉口效率吸引轉口貨。陳美寶提到，本港有六成航運貨為轉口，明年當局將提修例釐清轉口貨物定義，以將現時航空轉運貨物可豁免許可證報關的安排，擴展至海轉空、陸轉空等多式聯運貨物。如何杜絕減省手續後衍生走私？陳稱會在葵青貨櫃碼頭撥地作監控區，以確保貨物完整地正常轉口。

第四，陳稱會深化與國際港口及船舶之間交流合作，擴大航運網絡。她透露，已就綠色船用燃料加注與埃及和歐洲多個港口商討合作，下半年亦在中東增設船舶管理辦事處，吸引更多船舶在港註冊，在港做船舶融資。

發展飛機租賃 天津業界擬來港

最後航空方面，陳美寶相信，本港若要維持樞紐地位需升級轉型，「不再只說多少客流、人流，而是打開門做生意，提供多元化服務」。陳認為，關稅戰影響全球產業鏈，包括飛機供應，飛機租賃將為必不可少融資手段；天津東疆綜合保稅區現為全球第二大飛機租賃聚集區，她稱該區註冊的天津東疆飛機資產管理公司近日看中香港國際化、資金流轉自由，將在港成立子公司，日後內地及海外租賃公司和航空公司將在港做飛機融資交易。

陳美寶稱，上述策略旨在令本港能配合市場轉型，又形容政府會「站前一點」，「以往會說，業界你告訴我（政府） 怎樣選擇、投資，結果業界只能各自籌謀……有些業界告訴我不知道、我看不通」。她表示，如今政府認為帶領角色重要，以綠色燃料加注為例，政府為每種燃料訂立優次清晰路線圖，且安排加注示範，令業界得悉有配套及產業走向。她預計面對風高浪急，業界做投資決定時會更小心，政府日後會告訴業界清晰目標、取向。

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