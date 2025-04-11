明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

陳美寶：5招迎關稅戰 拓航運新市場 稱政府會「站前一點」 引領業界發展推示範項目

【明報專訊】美國發起關稅戰衝擊全球經濟，運輸及物流局長陳美寶接受本報專訪稱，關稅戰對本港物流、航運及航空界帶來持續的不穩定不明朗因素，「香港不能漠視今次這一浪有多大、有多高」，當前急務為如何應對全球貨量交易減少，政府已接觸業界了解，不少業界正逐漸把業務重心由美國轉往其他市場，故港府將有五大策略應對，包括修例便利轉口、加強與大灣區港口協作「拉貨」等，令本港的能力和服務均能配合市場轉型。她又稱，以往政府傾向由市場主導自尋出路，今仗政府會「站前一點」作帶領角色，就行業未來如何發展提供更多具體導向，將規劃更多政府領導的示範作業，冀增業界信心。

明報記者 孫澤芳 黃偉超

陳美寶表示，政府連日接觸不同業界，得悉已進行的商業合作大致繼續，暫持觀望態度；但對持續的不明朗因素感擔憂。陳形容，本港確要「面對現實」，但作為對外開放的自由港已非首次面對風高浪急，香港市場非常國際化，令香港有「韌性」，相信可靈活求變，只是需時適應。

她分析，環球貿易均受影響下，當務之急可預期交易貨量減少，港府將有五大策略應對。首先，本港近10年航運市場已從歐美轉移，現主力吞吐量是亞洲區域，雖然個別市場份額未必很大，但綜合中美洲及南美洲吞吐量已超越北美洲，據政府接觸業界，業界亦逐漸將重心由歐美轉往其他市場，當局未來會重點協助業界開拓新興市場，尋求新增長點。

偕灣區合作「拉貨」 研跨省物流通道

第二，政府將更主動出擊「拉貨」到港。陳稱本港港口有與深圳鹽田港合作分工，來自重慶及成都的貨，往歐美的由鹽田負責出口，往亞非拉美國家則透過駁船運到香港再轉口，當局將與更多大灣區港口商討類似合作，爭取貨量。除靠與內地港口分工，亦研究主動拉貨直接到港，與製造業蓬勃的內陸城市建立跨省物流通道。她透露將親身到重慶推銷本港港口服務。

擴轉口豁免報關 中東設船舶辦事處

第三，當局將探討藉減省報關手續、提升轉口效率吸引轉口貨。陳美寶提到，本港有六成航運貨為轉口，明年當局將提修例釐清轉口貨物定義，以將現時航空轉運貨物可豁免許可證報關的安排，擴展至海轉空、陸轉空等多式聯運貨物。如何杜絕減省手續後衍生走私？陳稱會在葵青貨櫃碼頭撥地作監控區，以確保貨物完整地正常轉口。

第四，陳稱會深化與國際港口及船舶之間交流合作，擴大航運網絡。她透露，已就綠色船用燃料加注與埃及和歐洲多個港口商討合作，下半年亦在中東增設船舶管理辦事處，吸引更多船舶在港註冊，在港做船舶融資。

發展飛機租賃 天津業界擬來港

最後航空方面，陳美寶相信，本港若要維持樞紐地位需升級轉型，「不再只說多少客流、人流，而是打開門做生意，提供多元化服務」。陳認為，關稅戰影響全球產業鏈，包括飛機供應，飛機租賃將為必不可少融資手段；天津東疆綜合保稅區現為全球第二大飛機租賃聚集區，她稱該區註冊的天津東疆飛機資產管理公司近日看中香港國際化、資金流轉自由，將在港成立子公司，日後內地及海外租賃公司和航空公司將在港做飛機融資交易。

陳美寶稱，上述策略旨在令本港能配合市場轉型，又形容政府會「站前一點」，「以往會說，業界你告訴我（政府） 怎樣選擇、投資，結果業界只能各自籌謀……有些業界告訴我不知道、我看不通」。她表示，如今政府認為帶領角色重要，以綠色燃料加注為例，政府為每種燃料訂立優次清晰路線圖，且安排加注示範，令業界得悉有配套及產業走向。她預計面對風高浪急，業界做投資決定時會更小心，政府日後會告訴業界清晰目標、取向。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕陳美寶 關稅戰

上 / 下一篇新聞

綠色集運採BOT兼批上蓋 啟德第三季招標
綠色集運採BOT兼批上蓋 啟德第三季招標
高鐵站研無人駕駛駁機鐵 可辦登機託行李
高鐵站研無人駕駛駁機鐵 可辦登機託行李
陳美寶稱網約車的士 應互補並存
陳美寶稱網約車的士 應互補並存
未來鐵路倡內企參建 研兩地施工標準「對接」
未來鐵路倡內企參建 研兩地施工標準「對接」
處理政策「向孫明揚學習」 難忘一同「拆彈」
處理政策「向孫明揚學習」 難忘一同「拆彈」
醫療券「北上」首半年 申款1978萬 愛康健佔77%
醫療券「北上」首半年 申款1978萬 愛康健佔77%
JPEX共2636報案 1/4稱不追究
JPEX共2636報案 1/4稱不追究
羅淑佩：啟德體育園活動需求仍需摸索 KPI傾向彈性處理
羅淑佩：啟德體育園活動需求仍需摸索 KPI傾向彈性處理
議員倡設北都管理局 甯漢豪：研成立管理公司
議員倡設北都管理局 甯漢豪：研成立管理公司
梁振英殮房認屍 鐵馬劃採訪區
梁振英殮房認屍 鐵馬劃採訪區
網傳DSE數學科文件外泄 考評局否認 籲勿信流言
網傳DSE數學科文件外泄 考評局否認 籲勿信流言
警與銀行互通數據 助識別傀儡戶口 可暫緩匯款要求客戶面談 監測可疑戶口揪傀儡網絡
警與銀行互通數據 助識別傀儡戶口 可暫緩匯款要求客戶面談 監測可疑戶口揪傀儡網絡
去年洗錢起訴增2.3倍
去年洗錢起訴增2.3倍
招內地人開戶 搗洗錢集團
招內地人開戶 搗洗錢集團
駁咪表的士App出爐 減車資爭拗 DASH Taxi智能系統安裝費5000元 暫1000司機採用
駁咪表的士App出爐 減車資爭拗 DASH Taxi智能系統安裝費5000元 暫1000司機採用
互聯網亞太峰會下周開 數字辦：爭取年年在港
互聯網亞太峰會下周開 數字辦：爭取年年在港
合製太空油每粒6元報酬 3同校青少年被捕
合製太空油每粒6元報酬 3同校青少年被捕
反恐二案 首被告稱友人託買硫磺「不知原因」
反恐二案 首被告稱友人託買硫磺「不知原因」
許穎婷父母被帶走助查
許穎婷父母被帶走助查
女子考車兩度「肥佬」 投訴不果司法覆核被拒
女子考車兩度「肥佬」 投訴不果司法覆核被拒
潛安盛辦公室一晚 男子偷13萬財物落網
潛安盛辦公室一晚 男子偷13萬財物落網
被控受賄總督察稱申法援被拒 官准押後聆訊覓律師
被控受賄總督察稱申法援被拒 官准押後聆訊覓律師
非法性交智障女案 專家：事主工作不影響心智結論
非法性交智障女案 專家：事主工作不影響心智結論
潮行GBA：春日花都 園地踏步
潮行GBA：春日花都 園地踏步
灣區手記：低空醫療 ／文：尚東美
灣區手記：低空醫療 ／文：尚東美
【Emily】關愛隊分享好人好事 500人出席
【Emily】關愛隊分享好人好事 500人出席
【Emily】恒大商業新聞獎 明報摘兩銀
【Emily】恒大商業新聞獎 明報摘兩銀
【Emily】小一簡介會門票 網上「黃牛」炒到380蚊
【Emily】小一簡介會門票 網上「黃牛」炒到380蚊
【Emily】港入境處奪最佳機場出入境服務大獎
【Emily】港入境處奪最佳機場出入境服務大獎
【Emily】組團去中東傾合作 廠商會歡迎企業「跟隊」
【Emily】組團去中東傾合作 廠商會歡迎企業「跟隊」