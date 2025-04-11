非法性交智障女案 專家：事主工作不影響心智結論

被告方金明（約35歲，醫院運送員）否認兩項「與精神上無行為能力的人非法性交」及一項「企圖與精神上無行為能力的人作出肛交」罪。涉案事主X生於1986年，育有一女。

控方專家證人、社署臨牀心理學家鍾慧明供稱，曾於2023年8月跟X會見3小時，然後撰寫報告。鍾就報告內容表示，成年人平均智力約100分，X為58分，整體心智年齡10歲，形容X智商「明顯低」。鍾亦提到，他曾為X做「獨立行為評估」，該測試平均分為100分，X獲43分，意味她是100名同齡人士中適應行為能力「最低最低」者，認為X屬「精神上無行為能力的人」。

對於證供顯示X從技能學校畢業後曾於大家樂和KFC工作、育有一女，鍾慧明供稱，X的工作經驗和育有女兒一事並不影響報告結論。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1296/23】