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非法性交智障女案 專家：事主工作不影響心智結論

【明報專訊】已婚並育有一女的醫院運送員，前年涉在賓館兩度跟智障女子非法性交，又企圖與對方肛交，案件昨在區院續審。曾評估事主智力和行為的社署臨牀心理學家供稱，事主智力為58分，智商「明顯低」，且適應行為「明顯有問題」，算是100名同齡人士當中能力最低，認為她屬涉案法例所指的「精神上無行為能力的人」。

被告方金明（約35歲，醫院運送員）否認兩項「與精神上無行為能力的人非法性交」及一項「企圖與精神上無行為能力的人作出肛交」罪。涉案事主X生於1986年，育有一女。

控方專家證人、社署臨牀心理學家鍾慧明供稱，曾於2023年8月跟X會見3小時，然後撰寫報告。鍾就報告內容表示，成年人平均智力約100分，X為58分，整體心智年齡10歲，形容X智商「明顯低」。鍾亦提到，他曾為X做「獨立行為評估」，該測試平均分為100分，X獲43分，意味她是100名同齡人士中適應行為能力「最低最低」者，認為X屬「精神上無行為能力的人」。

對於證供顯示X從技能學校畢業後曾於大家樂和KFC工作、育有一女，鍾慧明供稱，X的工作經驗和育有女兒一事並不影響報告結論。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1296/23】

相關字詞﹕與精神上無行為能力的非法性交罪 區域法院

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