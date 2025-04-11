明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

女子考車兩度「肥佬」 投訴不果司法覆核被拒

【明報專訊】一名駕駛考試考生兩度在路試「肥佬」後，邀請機械工程專家撰寫報告，以向交通審裁處提出覆核，覆核不成功後再入稟高院提出司法覆核，要求推翻結果。高院前日頒布判辭稱，考生要展示自身具備基本駕駛能力，交通審裁處聚焦於考生實際有否犯錯而招致不及格，而非考慮假設性的專家意見，做法無不妥，駁回申請。

考官指三犯嚴重錯誤

據高院判辭，擬答辯人為交通審裁處，運輸署為擬有利害關係者。申請人鍾惠賢（譯音）2022年11月及2023年2月考車，路線分別為何文田培正道及忠義街，均不及格，考官指她犯下嚴重錯誤，包括「不顧及其他道路使用者」、「軚盤控制不當」及「轉彎時位置不正確」。事後她向運輸署投訴考試結果，又向交通審裁處提出覆核，覆核被駁回。

女子邀專家撰報告分析

官：認同審裁處聚焦實况

判辭提到，申請人認為考官要證明考生犯錯，又邀請機械工程專家盧覺強撰寫報告，分析兩次路試情况，惟交通審裁處對於專家報告只給予很少比重。

法官考慮後認同交通審裁處說法，即要確保道路安全，就要確保只有合乎駕駛要求的考生才可獲發牌照，故考生需要展示自身有達標的能力，而非由考官舉證。

法官亦認為，在同一道理下，交通審裁處會探討考生實際有否犯錯而招致不及格，而非考慮假設性的專家意見，况且交通審裁處有回應專家意見，例如指出即使本身保持車距，一旦考試車打斜行駛，車距會瞬間化為零。法官認為，處方在審查過程不見程序不公或缺陷，申請人未能提出合理法律觀點，遂駁回司法覆核許可。法官無訟費頒令。

【案件編號：HCAL 492/25】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 運輸署 路試

上 / 下一篇新聞

陳美寶：5招迎關稅戰 拓航運新市場 稱政府會「站前一點」 引領業界發展推示範項目
陳美寶：5招迎關稅戰 拓航運新市場 稱政府會「站前一點」 引領業界發展推示範項目
綠色集運採BOT兼批上蓋 啟德第三季招標
綠色集運採BOT兼批上蓋 啟德第三季招標
高鐵站研無人駕駛駁機鐵 可辦登機託行李
高鐵站研無人駕駛駁機鐵 可辦登機託行李
陳美寶稱網約車的士 應互補並存
陳美寶稱網約車的士 應互補並存
未來鐵路倡內企參建 研兩地施工標準「對接」
未來鐵路倡內企參建 研兩地施工標準「對接」
處理政策「向孫明揚學習」 難忘一同「拆彈」
處理政策「向孫明揚學習」 難忘一同「拆彈」
醫療券「北上」首半年 申款1978萬 愛康健佔77%
醫療券「北上」首半年 申款1978萬 愛康健佔77%
JPEX共2636報案 1/4稱不追究
JPEX共2636報案 1/4稱不追究
羅淑佩：啟德體育園活動需求仍需摸索 KPI傾向彈性處理
羅淑佩：啟德體育園活動需求仍需摸索 KPI傾向彈性處理
議員倡設北都管理局 甯漢豪：研成立管理公司
議員倡設北都管理局 甯漢豪：研成立管理公司
梁振英殮房認屍 鐵馬劃採訪區
梁振英殮房認屍 鐵馬劃採訪區
網傳DSE數學科文件外泄 考評局否認 籲勿信流言
網傳DSE數學科文件外泄 考評局否認 籲勿信流言
警與銀行互通數據 助識別傀儡戶口 可暫緩匯款要求客戶面談 監測可疑戶口揪傀儡網絡
警與銀行互通數據 助識別傀儡戶口 可暫緩匯款要求客戶面談 監測可疑戶口揪傀儡網絡
去年洗錢起訴增2.3倍
去年洗錢起訴增2.3倍
招內地人開戶 搗洗錢集團
招內地人開戶 搗洗錢集團
駁咪表的士App出爐 減車資爭拗 DASH Taxi智能系統安裝費5000元 暫1000司機採用
駁咪表的士App出爐 減車資爭拗 DASH Taxi智能系統安裝費5000元 暫1000司機採用
互聯網亞太峰會下周開 數字辦：爭取年年在港
互聯網亞太峰會下周開 數字辦：爭取年年在港
合製太空油每粒6元報酬 3同校青少年被捕
合製太空油每粒6元報酬 3同校青少年被捕
反恐二案 首被告稱友人託買硫磺「不知原因」
反恐二案 首被告稱友人託買硫磺「不知原因」
許穎婷父母被帶走助查
許穎婷父母被帶走助查
潛安盛辦公室一晚 男子偷13萬財物落網
潛安盛辦公室一晚 男子偷13萬財物落網
被控受賄總督察稱申法援被拒 官准押後聆訊覓律師
被控受賄總督察稱申法援被拒 官准押後聆訊覓律師
非法性交智障女案 專家：事主工作不影響心智結論
非法性交智障女案 專家：事主工作不影響心智結論
潮行GBA：春日花都 園地踏步
潮行GBA：春日花都 園地踏步
灣區手記：低空醫療 ／文：尚東美
灣區手記：低空醫療 ／文：尚東美
【Emily】關愛隊分享好人好事 500人出席
【Emily】關愛隊分享好人好事 500人出席
【Emily】恒大商業新聞獎 明報摘兩銀
【Emily】恒大商業新聞獎 明報摘兩銀
【Emily】小一簡介會門票 網上「黃牛」炒到380蚊
【Emily】小一簡介會門票 網上「黃牛」炒到380蚊
【Emily】港入境處奪最佳機場出入境服務大獎
【Emily】港入境處奪最佳機場出入境服務大獎
【Emily】組團去中東傾合作 廠商會歡迎企業「跟隊」
【Emily】組團去中東傾合作 廠商會歡迎企業「跟隊」