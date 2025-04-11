女子考車兩度「肥佬」 投訴不果司法覆核被拒

考官指三犯嚴重錯誤

據高院判辭，擬答辯人為交通審裁處，運輸署為擬有利害關係者。申請人鍾惠賢（譯音）2022年11月及2023年2月考車，路線分別為何文田培正道及忠義街，均不及格，考官指她犯下嚴重錯誤，包括「不顧及其他道路使用者」、「軚盤控制不當」及「轉彎時位置不正確」。事後她向運輸署投訴考試結果，又向交通審裁處提出覆核，覆核被駁回。

女子邀專家撰報告分析

官：認同審裁處聚焦實况

判辭提到，申請人認為考官要證明考生犯錯，又邀請機械工程專家盧覺強撰寫報告，分析兩次路試情况，惟交通審裁處對於專家報告只給予很少比重。

法官考慮後認同交通審裁處說法，即要確保道路安全，就要確保只有合乎駕駛要求的考生才可獲發牌照，故考生需要展示自身有達標的能力，而非由考官舉證。

法官亦認為，在同一道理下，交通審裁處會探討考生實際有否犯錯而招致不及格，而非考慮假設性的專家意見，况且交通審裁處有回應專家意見，例如指出即使本身保持車距，一旦考試車打斜行駛，車距會瞬間化為零。法官認為，處方在審查過程不見程序不公或缺陷，申請人未能提出合理法律觀點，遂駁回司法覆核許可。法官無訟費頒令。

【案件編號：HCAL 492/25】