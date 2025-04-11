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港聞二

潮行GBA：春日花都 園地踏步

【明報專訊】又是踏青好時節，在廣州北部花都區，北回歸線恰好在此串起片片綠洲，在大草坪露營、燒烤，孩童在旁奔跑、放風箏、扔飛盤，成為珠三角不少自駕人士周末休閒、親子遊方式。即使沒有「裝備」，當地也有帳篷、房車租賃，更可在山野住一晚感受大自然。

明報記者 林迎

說到北回歸線，多數人或會想到廣州從化「北回歸線標誌塔」。北回歸線穿過廣州增城、從化、花都3區，當中花都2019年提出建設「北回歸線生態旅遊帶」，在北回歸線附近建多個度假區、露營地、休閒農莊、濕地公園，不時舉辦音樂節、夜間市集、露天電影放映，適合自駕人士。公共交通方面，現時從深圳、東莞、佛山皆有火車直達廣州北站，可從北站再轉的士或網約車前往。

■北跡露營1號營地

寬闊草地由山腳底一直向上延伸，這裏是《中國國家地理》廣州會客廳，也是廣東唯一獲國家級「5C」（最高等級）認證的自駕車、房車營地。「北跡」意指「北回歸線上的足迹」，該地背靠芙蓉山，面朝桃花湖，遊客可在山坡遠眺湖光山色，亦可坐「溜溜車」在滑道一試身手。孩童可玩巨型彈牀「蹦蹦雲」及依山而下的4條滑梯，此外還有「叢林穿越」、攀山繩網等適合青少年及成人的挑戰。遊客中心設有閱覽室，亦可租借球類、單車等體育器材。

過夜客有多種選擇，營地為露營及露營車遊客準備自來水、浴室等設施，亦有餐廳供應餐飲，若人多建議提前預訂。此外還有帳篷式酒店房及露營車出租，遊客可於山野觀星聽蟲鳴。

地址：廣州花都區芙濱路116號

開放時間：非過夜客上午9時至晚上9時，過夜客可全天使用

價格：1.2米以下兒童免費，成人日間門票19.9元，自帶帳篷、自駕房車等有不同收費標準，建議提前查詢

■馬嶺觀花植物園

同樣以大草坪招徠，近期新增的巨型熱氣球、春天盛放的簕杜鵑成最新打卡點。鄰近馬嶺水庫，風光秀麗，設有「鹿鳴半島」、「松鼠王國」等特色園區，遊客可與梅花鹿、孔雀、松鼠、刺蝟、鸚鵡等小動物互動。另有遊船服務及兒童遊樂區。

地址：廣州花都區獅嶺鎮馬嶺觀花大街18號

開放時間：上午9時半至下午5時半，下午4時半停止售票

價格：成人88元，長者/兒童58元，1.1米以下兒童及70歲以上免費，另有多種套票優惠

■寶桑園

與廣東省農科院合辦，以農桑文化為特色，遊客可體驗桑葉餵蠶、採摘桑果等活動，也定期舉辦科普講座、非遺工作坊等活動，包括植物汁紮染、桑汁青團製作等，需提前報名。內有住宿及餐飲服務，主打桑葚汁、桑葉茶等特色食品，亦有粵式茶點及燒烤。

地址：廣州花都區山前大道纏崗村段

開放時間：平日上午9時至下午6時，假日至晚上9時

價格：成人45元，家庭套票（兩大一小）88元，部分項目另收費

相關字詞﹕郊遊 廣州 潮行GBA 大灣區

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