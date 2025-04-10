男子涉用「荃媒」帳戶 將欠債者起底 事主認「抵押」資料 否認同意公開

「可以上我屋企，唔係擺喺網絡」

被告肇峰（40歲，報稱傳媒工作者）被控去年4月4日在未經資料當事人男子X的相關同意下，在facebook群組「搬屋公司黑名單」以帳戶「荃媒 Tsuenwanlennon Daily」披露X的個人資料，即其中文姓名、英文姓名、受僱公司的中英文名稱及展示臉容的相片。

辯：被告非上載者 信資料不敏感

庭上證供顯示，「荃媒」帳戶由3人共同管理，被告去年5月10日被捕。辯方庭上稱，不爭議涉案帖文存在，但會提出是X主動提供有關資料，而上載帖文者不是被告，被告真誠相信帖文不涉敏感資料。

X昨在辯方盤問下確認，去年1月及3月向一名債主借款，並同意是他主動向債主提供個人資料作抵押，稱若他不還款，債主可用任何方式追債，並答應會在他還款後刪除。

事主稱有還款 債主無收到

辯方盤問時提出，債主在第二次借款時沒答應會在X還款後刪除資料，而且X只是謊稱曾委託友人代為還款，實際上無還款；X均不同意。X稱曾出示「過數紀錄」，但不知為何債主未收到款項，而當時其資料已被人在網上公布，他為保生計，只好先着妻子還款3500元。

控方覆問下，X說與被告不相識，債主也沒提及會委託他人代為公開其資料。控方舉證完畢後，裁判官裁定表證成立，辯方表明被告今日出庭自辯。

【案件編號：WKCC 4526/24】