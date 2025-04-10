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港聞

港聞二

男子涉與智障女性交 控方：事主心智10歲

【明報專訊】已婚並育有一女的醫院運送員，涉於2023年兩度跟一名智障女子非法性交，又企圖與對方肛交，案件昨在區域法院開審。控方開案陳辭提及，事主智商為58分，整體心智年齡等同10歲，事發翌日她下體疼痛，遂就事件報警。辯方盤問下，事主同意不曾向被告提及自己患智障，跟被告性交是「你情我願」。

被告方金明（約35歲，醫院運送員）否認兩項與「與精神上無行為能力的人非法性交」及一項「企圖與精神上無行為能力的人作出肛交」罪。控方開案陳辭表示，事主X在1986年出生，持永久殘疾人士登記證，有顯著行為障礙病歷，需定期覆診；X於2023年1月28日透過手機交友軟件「SayHi」結識被告，同月30日下午6時許在新蒲崗見面。

被告稱曾懷疑智障 沒當面提

控方提到，兩人當晚用膳後一同前往新蒲崗高雅賓館某房間，在該處兩度性交；當晚被告亦嘗試跟X肛交，失敗告終，兩人晚上9時半離開賓館。控方續謂，翌日被告在WhatsApp和「SayHi」封鎖X，同日X感到下體疼痛，遂就事件報警。

控方續說，警方同年2月3日以強姦罪拘捕被告，被告在警誡下稱「我係搞過條女」，又說X「表面上睇落去冇乜嘢，但係智商上好似爭咁啲」，當時他內心覺得X是智障，但沒當面提出。

事主曾言抗拒 庭上稱「你情我願」

此外，控方播出X的錄影會面片段，當中X形容被告「樣衰」，又指事發當日曾對被告稱「唔好、唔想搞」，但對方稱「搞咗先」；事發翌日中午，被告封鎖她的WhatsApp帳號，同日她「覺得痛」，遂報警處理。

交友軟件結識 事後封鎖事主

辯方盤問下，X確認有一名已去世前夫，並育有一名住在寄養家庭的女兒，她案發時正跟男友處於冷靜期，遂使用「SayHi」。辯方盤問時提出，X從沒向被告提及自己患智障，且在案發當日於「你情我願」下跟被告發生性行為，翌日報警聲稱遭強姦是因被告封鎖其WhatsApp；X均表示同意。

【案件編號：DCCC 1296/23】

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