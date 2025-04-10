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港聞二

反恐二案 首被告質疑友人涉案 自言不知內情 談論事情為「追女仔認威」

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年策劃3次爆炸，昨在高院第84天審訊。首被告何卓為（圖）繼續自辯，稱曾懷疑身邊友人牽涉明愛醫院和羅湖港鐵站炸彈案，向友人旁敲側擊，對方回覆「你覺得係，咪係囉」。他否認使用涉案Telegram帳號，稱只是找中學師弟冒充他的名義入群組，以免被社運圈「捉鬼」，又強調不知涉案計劃內情，只是想追求女性時將一些事情說出來「認威」。

醫院案前夜飲酒 不見製炸彈

根據控方指控，何卓為租住的宏創方5樓單位，是2020年明愛醫院及羅湖事件的炸彈製造場地。何昨日供稱，明愛炸彈案發生前一晚，他與友人在該單位飲酒，未見有人製造炸藥。不過他稱，當時加入不少Telegram（Tg）「公海」群組，知悉示威者要求政府封關以防疫情擴散，有人打算放煙霧彈逼醫護罷工。他續稱，事發當日他與網媒記者互通消息，得知煙霧彈已放置好，其後從《蘋果日報》和連登討論區得知煙霧彈「成功咗」，即已引爆和放煙。

問羅湖案 友人答「你覺得係，咪係」

至於羅湖爆炸案，何卓為被指有份於凌晨在楓樹街男廁交收炸彈，由別人送往羅湖引爆。何昨於庭上表示，他與同案被告吳子樂、周皓文聊天，凌晨外出找不到心儀的酒，遂折返單位。他稱不知有人在公廁交收「閃光彈」，也無參與製作羅湖炸彈，惟他事後回想，租借單位的友人Rachel疑與事件有關。他問「羅湖單嘢係咪你識啲friend搞㗎」，Rachel答「你覺得係，咪係囉」。

稱欲「淡出」 着師弟冒名發言

外號「五飛」的何卓為表示，他曾向中學師弟「阿蛋」提及友人疑涉炸彈案，他想淡出示威圈子，但擔心「五飛」的名字在社運圈出現，再遭網絡欺凌；他遂和「阿蛋」協定，由對方冒充自己的名義設Tg帳號並在公海群組發言，測試「五飛」會否被攻擊。法官陳仲衡質疑他想淡出社運圈不必找「替身」，可直接退出群組；何回答當時流行「捉鬼」風氣，若貿然退出社運圈，「有人畀警方調查，可能會入我數」。

何強調，自己懷疑身邊人涉及炸彈案後，一心盡快遠離社運圈，並想遷出宏創方5樓單位。他稱不想和友人撕破臉，只想知道對方大概計劃，無意深入了解，「我有個陋習，追女仔嘅時候，想將唔係我做而我又知道嘅事，講出嚟『認威』」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

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