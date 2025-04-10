纏訟5年減刑10月 陳虹秀囚45月 認罪3人囚29月 官：罪責高於一般在場鼓勵者

明報記者

4名被告依次為賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及陳虹秀，均是初犯，被控2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶與其他人參與暴動。

原涉8被告 律政司上訴前4人離港

暫委法官鍾明新昨日判刑表示，案件原涉8名被告，2020年原審法官沈小民裁定陳虹秀暴動罪表證不成立，另外7人暴動罪脫。當中4人在原審法官簽署律政司「案件呈述」文件前已離港，故該4人的上訴程序並沒展開；本案4名被告經歷上訴程序後被撤銷原審裁決，賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜改認暴動罪，陳虹秀經重審被判罪成。

官：逾500人集結癱交通 案情嚴重

鍾官表示，涉案暴動歷時兩小時，集結人數不少於500，暴動者拆除修頓球場的觀眾看台，將看台及雜物築成路障焚燒，需消防員拖轆滅火，否則事態可能失控。鍾官續稱，暴動者亦用雷射筆、汽油彈，以及築起路障與警方對峙，涉案暴動造成交通癱瘓、設施被損壞等，案情非常嚴重；雖然無證據指4名被告在暴動有領導角色，但他們的罪責要視乎暴動整體而決定。

眾人攜面具手套 陳持咪「撐腰」

鍾官續指，賴姵岐、鍾嘉能及龔梓舜被捕時管有面具及手套等，屬於可用在暴動場合的裝備，陳虹秀則持咪向警方叫喊不應大追捕、大追殺等，拖延警方行動，「為示威者撐腰」。法庭認為4人罪責不低及相若，高於一般只穿黑衣、藉身處現場鼓勵暴動的人，故將暴動罪量刑起點定於5年。

「司法程序漫長 無延誤檢控」

對於陳虹秀原審獲判表證不成立後、控方花一年才交上訴陳述書，鍾官認為案件複雜，涉及多名被告離港，即使已經事隔5年，控方並沒不合理延誤檢控。不過，鍾官判刑時引述辯方部分求情內容（見表），認同4名被告在漫長的司法程序中飽受壓力，由無罪變成有罪並須坐監，給予各人10個月刑期扣減。陳虹秀另因多年社工貢獻、將被吊銷社工牌照，以及辯方在重審時不爭議大部分控方案情，再獲減刑5個月。

至於同案3名被告，由於他們原審時不認罪，重審前才改為認罪，法庭酌情給予3人30%認罪扣減，並考慮3人案發時年輕等背景，再減刑3個月。鍾官另指，辯方提出被告參與暴動的時間較短、程度較低而冀進一步減刑，惟以上只是不加刑因素，並非減刑理由。最終陳虹秀被判囚3年9個月，另外3人被判囚2年5個月。

【案件編號：DCCC 12/20】

（反修例風暴）