明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

纏訟5年減刑10月 陳虹秀囚45月 認罪3人囚29月 官：罪責高於一般在場鼓勵者

【明報專訊】2019年8‧31灣仔暴動案中「陣地社工」成員陳虹秀及兩男一女，原審時被裁定表證不成立或無罪釋放。律政司早前上訴得直，案件發還重審，兩男一女改認暴動，陳虹秀經重審被判暴動罪成，昨在區院判刑。法官認為4名被告罪責不低，惟考慮各人經歷漫長司法程序後由無罪變為罪成，加上各人背景，酌情減刑，判陳監禁3年9個月，其餘3人監禁2年5個月。

明報記者

4名被告依次為賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜及陳虹秀，均是初犯，被控2019年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶與其他人參與暴動。

原涉8被告 律政司上訴前4人離港

暫委法官鍾明新昨日判刑表示，案件原涉8名被告，2020年原審法官沈小民裁定陳虹秀暴動罪表證不成立，另外7人暴動罪脫。當中4人在原審法官簽署律政司「案件呈述」文件前已離港，故該4人的上訴程序並沒展開；本案4名被告經歷上訴程序後被撤銷原審裁決，賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜改認暴動罪，陳虹秀經重審被判罪成。

官：逾500人集結癱交通 案情嚴重

鍾官表示，涉案暴動歷時兩小時，集結人數不少於500，暴動者拆除修頓球場的觀眾看台，將看台及雜物築成路障焚燒，需消防員拖轆滅火，否則事態可能失控。鍾官續稱，暴動者亦用雷射筆、汽油彈，以及築起路障與警方對峙，涉案暴動造成交通癱瘓、設施被損壞等，案情非常嚴重；雖然無證據指4名被告在暴動有領導角色，但他們的罪責要視乎暴動整體而決定。

眾人攜面具手套 陳持咪「撐腰」

鍾官續指，賴姵岐、鍾嘉能及龔梓舜被捕時管有面具及手套等，屬於可用在暴動場合的裝備，陳虹秀則持咪向警方叫喊不應大追捕、大追殺等，拖延警方行動，「為示威者撐腰」。法庭認為4人罪責不低及相若，高於一般只穿黑衣、藉身處現場鼓勵暴動的人，故將暴動罪量刑起點定於5年。

「司法程序漫長 無延誤檢控」

對於陳虹秀原審獲判表證不成立後、控方花一年才交上訴陳述書，鍾官認為案件複雜，涉及多名被告離港，即使已經事隔5年，控方並沒不合理延誤檢控。不過，鍾官判刑時引述辯方部分求情內容（見表），認同4名被告在漫長的司法程序中飽受壓力，由無罪變成有罪並須坐監，給予各人10個月刑期扣減。陳虹秀另因多年社工貢獻、將被吊銷社工牌照，以及辯方在重審時不爭議大部分控方案情，再獲減刑5個月。

至於同案3名被告，由於他們原審時不認罪，重審前才改為認罪，法庭酌情給予3人30%認罪扣減，並考慮3人案發時年輕等背景，再減刑3個月。鍾官另指，辯方提出被告參與暴動的時間較短、程度較低而冀進一步減刑，惟以上只是不加刑因素，並非減刑理由。最終陳虹秀被判囚3年9個月，另外3人被判囚2年5個月。

【案件編號：DCCC 12/20】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

兩元兩折車提前明年4月推 多省2.6億 早原定5個月 限車程料2027年推
兩元兩折車提前明年4月推 多省2.6億 早原定5個月 限車程料2027年推
灣區青年就業計劃參加者跌 孫玉菡：效果達預期
灣區青年就業計劃參加者跌 孫玉菡：效果達預期
梁齊昕猝逝 梁振英引警：排除自殺
梁齊昕猝逝 梁振英引警：排除自殺
美議員再提經貿辦法案 外交公署警告「回擊」
美議員再提經貿辦法案 外交公署警告「回擊」
旁聽者稱保安拍攝 司法機構：已調查 屬不實
旁聽者稱保安拍攝 司法機構：已調查 屬不實
反恐二案 首被告質疑友人涉案 自言不知內情 談論事情為「追女仔認威」
反恐二案 首被告質疑友人涉案 自言不知內情 談論事情為「追女仔認威」
男子涉與智障女性交 控方：事主心智10歲
男子涉與智障女性交 控方：事主心智10歲
男子涉用「荃媒」帳戶 將欠債者起底 事主認「抵押」資料 否認同意公開
男子涉用「荃媒」帳戶 將欠債者起底 事主認「抵押」資料 否認同意公開
李兆基4‧27設靈 翌日團體公祭
李兆基4‧27設靈 翌日團體公祭
旅業樂觀五一訪客數 觀望消費 文體旅局跨部門開會提業界做好接待
旅業樂觀五一訪客數 觀望消費 文體旅局跨部門開會提業界做好接待
M品牌首3月10活動 批出1.24億資助
M品牌首3月10活動 批出1.24億資助
涉收錢訛稱特別證件帶入場睇Coldplay 3內地人被捕
涉收錢訛稱特別證件帶入場睇Coldplay 3內地人被捕
新型工業化資助逾百生產線 私人投資比例超預期
新型工業化資助逾百生產線 私人投資比例超預期
製造及新工業產業 前年增加價值768億
製造及新工業產業 前年增加價值768億
首批3名非本地牙醫赴任 內地英國受訓熟廣東話 駐政府牙科診所 第二批9人冀今季來港
首批3名非本地牙醫赴任 內地英國受訓熟廣東話 駐政府牙科診所 第二批9人冀今季來港
兩年119外地醫生獲批特別註冊 69擁英醫學資格
兩年119外地醫生獲批特別註冊 69擁英醫學資格
搶劫元朗金行 3南亞裔男子囚53至56月
搶劫元朗金行 3南亞裔男子囚53至56月
麥當勞剪刀插傷和事老 精神病漢判醫院令3個月
麥當勞剪刀插傷和事老 精神病漢判醫院令3個月
港鐵東涌線4．19早收車 再安裝道岔 影響東涌至欣澳站
港鐵東涌線4．19早收車 再安裝道岔 影響東涌至欣澳站
赴緬甸救援隊返港 特首機場迎接致謝
赴緬甸救援隊返港 特首機場迎接致謝
活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆
活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆
活在灣區：港車北上常見問題
活在灣區：港車北上常見問題
【Emily】受傷鳳頭鷹中鋼彈多處傷 子彈碎裂移至關節等 術後康復中
【Emily】受傷鳳頭鷹中鋼彈多處傷 子彈碎裂移至關節等 術後康復中
【Emily】懲署辦國教青少年座談會 改編唐英傑案微電影首播
【Emily】懲署辦國教青少年座談會 改編唐英傑案微電影首播
【Emily】Coldplay騷全城熱議 八旬米高嘉道理都捧場
【Emily】Coldplay騷全城熱議 八旬米高嘉道理都捧場
【Emily】登蛟龍號參與任務 尚海龍深潛1500米
【Emily】登蛟龍號參與任務 尚海龍深潛1500米
【Emily】RTHK隨身版App 每月用量10.5萬次
【Emily】RTHK隨身版App 每月用量10.5萬次
【Emily】啟德青年驛站土地 月租$83,334
【Emily】啟德青年驛站土地 月租$83,334