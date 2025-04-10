赴緬甸救援隊返港 特首機場迎接致謝

政府派出51人救援隊赴緬甸災區協助搜救，昨結束為期11日行動，晚上返抵香港。李家超率領政務司長陳國基、保安局長鄧炳強等在場迎接，並與救援隊成員逐一握手交談。

李家超表示，本港救援隊在緬甸出動61次，前往57個地點支援及搜救，其中聯同國家救援隊成功救出一名被困125小時的男子。他說救援隊深入災區，了解災民的醫療需要、設置帳幕、提供義診及藥物。他表揚救援隊經歷重重困難，以實際行動展現「人命關天、生命至上」的大愛精神，亦感謝航空和物流業界提供後勤支援。

緬甸駐港總領事Han Win Naing表示，衷心感謝特區政府及港人支持緬甸，也感謝救援隊無私、不畏懼危險、不怕疲勞地搜救。

伙內地救援隊救出9人 提供2000次義診

特區救援隊昨午先與國家救援隊一同抵達北京，再轉飛香港。央視報道，內地及本港救援隊在災區合共救出9名被困者，包括一名孕婦，另搜索到59具遇難者遺體，為災民提供逾2000次診治檢查。

國家應急管理部長王祥喜在北京機場迎接救援隊，表示今次是內地近年動員最多、速度最快的國際救援行動，讚揚救援隊爭分奪秒、不分晝夜展開工作，展示「和衷共濟、守望相助」的國際人道主義精神。