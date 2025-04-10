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港聞二

港鐵東涌線4．19早收車 再安裝道岔 影響東涌至欣澳站

【明報專訊】為配合港鐵東涌延線項目東段工程，首個道岔已在去年10月安裝。港鐵昨宣布，下周六（19日）深夜至翌日凌晨將安裝第二個道岔，下周六列車服務安排與上次大致相同，東涌線往來東涌站至欣澳站列車將提早約兩小時收車，料影響數千人，並會確保翌日頭班車服務不受影響。另昨現場所見東涌東站月台已現雛形，大堂則仍在興建。

港鐵東涌延線項目主體工程2023年5月展開，預計2029年完工，東段工程包括於東涌東填海區建造東涌東站，以及分階段安裝4個道岔，將東涌線現有路軌接駁至未來東涌東站。港鐵稱，現已完成東涌東站的地基工程，正進行車站月台、大堂等主體結構工程，按現時工程計劃，預計第三及第四次道岔分別於2026年及2027年安裝。至於第二個道岔位於往香港段，港鐵預計安裝道岔後，亦要設置機電設備、信號測試及讓列車試行現有路軌，工序與上次相若。

提供免費接駁巴替代

港鐵公司機場鐵路總管呂幹貽昨表示，東涌線尾班列車由翌日零時43分提早至下周六晚11時01分；香港站往東涌站由零時50分提早至當晚11時07分；往來香港站及欣澳站則維持零時50分不變。至於機場快線列車服務，以及香港站來往欣澳站的尾班車則不受影響。

機場線香港站來往欣澳如常

港鐵亦會提供免費接駁巴士來往東涌站至欣澳站，每3至9分鐘一班，車程約20至30分鐘（見表）。不過，呂幹貽提醒，當晚有可能受路面交通情况影響，導致巴士車程較長，因此乘客應及早規劃行程。

另外，港鐵當晚會加派職員到東涌沿線協助，亦會提供烏爾都語及旁遮普語版本單張，方便少數族裔人士閱讀。

被問到若頭班車受影響，港鐵有何對策，呂幹貽稱，倘有突發情况，例如惡劣天氣，「團隊會盡快希望可以恢復（工程）」；倘出現不可估計的情况而影響翌日列車服務安排，港鐵會盡快透過傳媒或社交平台與市民溝通。

港鐵公司項目執行主管（大嶼山）李嘉良說，部分工序已預先準備，例如已鋪設岔枕及墊板；又於今年3月為第二次道岔工程進行預演，亦有安裝首個道岔的經驗，確保當晚能在數小時內安裝道岔。

相關字詞﹕東涌 道岔 東涌線延線 港鐵

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