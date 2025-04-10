麥當勞剪刀插傷和事老 精神病漢判醫院令3個月

暫委法官溫紹明判刑時稱，被告李飛普（現43歲，報稱無業）於2013年在內地被診斷患精神分裂症，及後於2016年從內地到港居住，靠領取綜援維生。被告曾經因為襲警而判處醫院令，前年被診斷出病情復發。

官指倘判監沒治療不利社會

溫官表示，被告已經在小欖精神病治療中心還押19個月。事主被傷及內臟，案情嚴重，假如被告沒有精神問題，認罪下可被判囚32個月，計及獄中行為良好，實際刑期約20個月。法庭考慮如果直接判監，被告很快會在沒有合適治療下出獄，對被告及社會都不是合適的安排，因此接納精神科醫生報告建議，判處醫院令。

案情顯示，2023年9月2日，被告光顧涉案餐廳時與一名顧客爭吵，陳姓事主介入調停。被告回座位後，從背囊取出一個載有一把剪刀的膠袋，並衝向事主，拳打事主及用載有剪刀的膠袋多次猛插事主的頭部。被告被捕後稱，他幻想事主的友人拿了他的衣服穿，才罵對方。事主入院後被發現左胸有穿透性創傷，臉部、肩頸及左臂均有裂傷。

【案件編號：DCCC 722/24】