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港聞二

兩年119外地醫生獲批特別註冊 69擁英醫學資格

【明報專訊】政府2021年修訂《醫生註冊條例》，容許非本地培訓醫生可經三大途徑申請「特別註冊」來港。立法會特別財委會文件顯示，2022至2024年共119名非本地培訓醫生獲批特別註冊，截至去年底註冊生效的106人中，取得英國醫學資格的醫生最多，佔69人。至於聘用機構，當中80人獲醫管局聘用，佔約75%。

80人獲醫局聘用

立法會2021年10月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，新增「特別註冊」途徑引入非本地培訓醫生，包括容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊；有限度註冊醫生亦可申請特別註冊，再在公營機構工作5年及獲評滿意後可正式註冊。

文件顯示，醫委會2022至2024年收到121宗特別註冊申請，當中119人獲批，惟9人特別註冊去年底後才生效，3人註冊已終止，1人已獲正式註冊。至去年底特別註冊生效的106名醫生中，有93人持認可醫學資格註冊，當中69人取得英國醫學資格、15人獲澳洲資格，10人為內地；另有13人經有限度註冊銜接。當中23人已取得專科資格，最多為麻醉科和放射科，各有4人。

436人有限度註冊 多自內地

至於有限度註冊，同期有436名醫生獲批，至去年底註冊生效的315人中，最多人在內地取得醫學資格，有128人，72人在英國取得資格。

多數非本地培訓醫生由醫管局聘用，截至去年底有80名特別註冊醫生獲醫管局聘用，佔約75%，另有200名有限度註冊醫生獲醫管局聘用。

醫管局2022年12月底推出優化購屋貸款利息津貼計劃，以挽留人手。截至去年底，獲原則上批准的合資格申請者有1330人，護士最多佔580人，專職醫療人員、行政及一般職系人員分別301人和318人，醫生則有131人；有201名員工提取員工貸款，涉6.2億元。醫管局稱截至去年底無已提取員工貸款的員工在供款期間因離職而中止個案，可見計劃在挽留員工方面有一定成效。

相關字詞﹕醫生 特別註冊 醫管局 醫護短缺 非本地培訓醫生

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