明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

首批3名非本地牙醫赴任 內地英國受訓熟廣東話 駐政府牙科診所 第二批9人冀今季來港

【明報專訊】本港今年起增設引入非本地培訓牙醫來港機制，首批3名非本地培訓牙醫上月10日起到衛生署赴任，獲派駐至設牙科街症的政府牙科診所工作，當中兩人在內地受訓及執業，一人在英國受訓，並曾在英國及澳洲執業，皆熟諳廣東話。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢稱，希望第二批9名非本地培訓牙醫能在第二季赴任，另指衛生署牙醫仍有兩成空缺，涉約80個職位，會持續監測人手情况，視乎需要聘請非本地培訓牙醫。

尚有80空缺 視需要聘請

立法會去年7月通過《牙醫註冊條例》修訂，至今年元旦起增設引入非本地培訓牙醫來港的新途徑，非本地培訓牙醫如已獲衛生署、醫管局、香港大學和菲臘牙科醫院在內的指明機構揀選為全職受僱工作，便可向牙管會提交有限度註冊或特別註冊申請，並在獲批准後直接在相關機構工作。

衛生署去年7月展開全球招聘，接獲逾90份申請，經遴選後陸續發出12份聘書。許美賢表示，首批赴任的3名非本地培訓牙醫已獲有限度註冊，其餘9人正向牙醫管理委員會申請註冊，衛生署將與牙管會密切聯繫，協助審視專業資格相關的證明書等，以加快註冊審批進度，其餘獲聘9人的培訓地包括內地、英國、澳洲、西班牙及南非等。

3人港土生土長 外地回流

3名非本地培訓牙醫黎頌基、章君蕩及洪慧儀獲聘用為衛生署牙科醫生。3人昨在記者會表示，他們皆在港出生及長大，希望能回港貢獻。黎頌基畢業於英國鄧迪大學，先後在利物浦及澳洲昆士蘭執業，有34年臨牀經驗；章君蕩和洪慧儀則分別畢業於武漢大學及四川大學，分別有近8年及4年臨牀經驗。

黎頌基表示，香港是他最有歸屬感的地方，去年因家庭原因回流，並提及現時使用的工具及儀器和國外相似，自己很快適應現時工作。章君蕩及洪慧儀皆表示，過往在內地工作使用普通話，香港則多講廣東話及英文，但因本身操流利廣東話，故無遇到困難。許美賢稱，衛生署為非本地培訓牙醫提供一星期入職培訓，包括介紹電腦系統、服務範圍及職務等。

許美賢透露，衛生署曾面試50多人，會考核申請者的廣東話及英文能力，並檢視申請者能否獲牙管會批出有限度註冊或特別註冊，稱新途徑確實幫到許多在港出生、外地讀書的牙醫回港貢獻。她又說不擔心申請者完成條例要求，即服務公營機構5年、取得正式註冊後，卻轉投私人市場，強調私人市場同樣缺人手，修例是為整個香港設想。

相關字詞﹕牙醫 公營牙科 衛生署 非本地培訓牙醫

上 / 下一篇新聞

兩元兩折車提前明年4月推 多省2.6億 早原定5個月 限車程料2027年推
兩元兩折車提前明年4月推 多省2.6億 早原定5個月 限車程料2027年推
灣區青年就業計劃參加者跌 孫玉菡：效果達預期
灣區青年就業計劃參加者跌 孫玉菡：效果達預期
梁齊昕猝逝 梁振英引警：排除自殺
梁齊昕猝逝 梁振英引警：排除自殺
美議員再提經貿辦法案 外交公署警告「回擊」
美議員再提經貿辦法案 外交公署警告「回擊」
旁聽者稱保安拍攝 司法機構：已調查 屬不實
旁聽者稱保安拍攝 司法機構：已調查 屬不實
纏訟5年減刑10月 陳虹秀囚45月 認罪3人囚29月 官：罪責高於一般在場鼓勵者
纏訟5年減刑10月 陳虹秀囚45月 認罪3人囚29月 官：罪責高於一般在場鼓勵者
反恐二案 首被告質疑友人涉案 自言不知內情 談論事情為「追女仔認威」
反恐二案 首被告質疑友人涉案 自言不知內情 談論事情為「追女仔認威」
男子涉與智障女性交 控方：事主心智10歲
男子涉與智障女性交 控方：事主心智10歲
男子涉用「荃媒」帳戶 將欠債者起底 事主認「抵押」資料 否認同意公開
男子涉用「荃媒」帳戶 將欠債者起底 事主認「抵押」資料 否認同意公開
李兆基4‧27設靈 翌日團體公祭
李兆基4‧27設靈 翌日團體公祭
旅業樂觀五一訪客數 觀望消費 文體旅局跨部門開會提業界做好接待
旅業樂觀五一訪客數 觀望消費 文體旅局跨部門開會提業界做好接待
M品牌首3月10活動 批出1.24億資助
M品牌首3月10活動 批出1.24億資助
涉收錢訛稱特別證件帶入場睇Coldplay 3內地人被捕
涉收錢訛稱特別證件帶入場睇Coldplay 3內地人被捕
新型工業化資助逾百生產線 私人投資比例超預期
新型工業化資助逾百生產線 私人投資比例超預期
製造及新工業產業 前年增加價值768億
製造及新工業產業 前年增加價值768億
兩年119外地醫生獲批特別註冊 69擁英醫學資格
兩年119外地醫生獲批特別註冊 69擁英醫學資格
搶劫元朗金行 3南亞裔男子囚53至56月
搶劫元朗金行 3南亞裔男子囚53至56月
麥當勞剪刀插傷和事老 精神病漢判醫院令3個月
麥當勞剪刀插傷和事老 精神病漢判醫院令3個月
港鐵東涌線4．19早收車 再安裝道岔 影響東涌至欣澳站
港鐵東涌線4．19早收車 再安裝道岔 影響東涌至欣澳站
赴緬甸救援隊返港 特首機場迎接致謝
赴緬甸救援隊返港 特首機場迎接致謝
活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆
活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆
活在灣區：港車北上常見問題
活在灣區：港車北上常見問題
【Emily】受傷鳳頭鷹中鋼彈多處傷 子彈碎裂移至關節等 術後康復中
【Emily】受傷鳳頭鷹中鋼彈多處傷 子彈碎裂移至關節等 術後康復中
【Emily】懲署辦國教青少年座談會 改編唐英傑案微電影首播
【Emily】懲署辦國教青少年座談會 改編唐英傑案微電影首播
【Emily】Coldplay騷全城熱議 八旬米高嘉道理都捧場
【Emily】Coldplay騷全城熱議 八旬米高嘉道理都捧場
【Emily】登蛟龍號參與任務 尚海龍深潛1500米
【Emily】登蛟龍號參與任務 尚海龍深潛1500米
【Emily】RTHK隨身版App 每月用量10.5萬次
【Emily】RTHK隨身版App 每月用量10.5萬次
【Emily】啟德青年驛站土地 月租$83,334
【Emily】啟德青年驛站土地 月租$83,334