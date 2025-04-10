首批3名非本地牙醫赴任 內地英國受訓熟廣東話 駐政府牙科診所 第二批9人冀今季來港

尚有80空缺 視需要聘請

立法會去年7月通過《牙醫註冊條例》修訂，至今年元旦起增設引入非本地培訓牙醫來港的新途徑，非本地培訓牙醫如已獲衛生署、醫管局、香港大學和菲臘牙科醫院在內的指明機構揀選為全職受僱工作，便可向牙管會提交有限度註冊或特別註冊申請，並在獲批准後直接在相關機構工作。

衛生署去年7月展開全球招聘，接獲逾90份申請，經遴選後陸續發出12份聘書。許美賢表示，首批赴任的3名非本地培訓牙醫已獲有限度註冊，其餘9人正向牙醫管理委員會申請註冊，衛生署將與牙管會密切聯繫，協助審視專業資格相關的證明書等，以加快註冊審批進度，其餘獲聘9人的培訓地包括內地、英國、澳洲、西班牙及南非等。

3人港土生土長 外地回流

3名非本地培訓牙醫黎頌基、章君蕩及洪慧儀獲聘用為衛生署牙科醫生。3人昨在記者會表示，他們皆在港出生及長大，希望能回港貢獻。黎頌基畢業於英國鄧迪大學，先後在利物浦及澳洲昆士蘭執業，有34年臨牀經驗；章君蕩和洪慧儀則分別畢業於武漢大學及四川大學，分別有近8年及4年臨牀經驗。

黎頌基表示，香港是他最有歸屬感的地方，去年因家庭原因回流，並提及現時使用的工具及儀器和國外相似，自己很快適應現時工作。章君蕩及洪慧儀皆表示，過往在內地工作使用普通話，香港則多講廣東話及英文，但因本身操流利廣東話，故無遇到困難。許美賢稱，衛生署為非本地培訓牙醫提供一星期入職培訓，包括介紹電腦系統、服務範圍及職務等。

許美賢透露，衛生署曾面試50多人，會考核申請者的廣東話及英文能力，並檢視申請者能否獲牙管會批出有限度註冊或特別註冊，稱新途徑確實幫到許多在港出生、外地讀書的牙醫回港貢獻。她又說不擔心申請者完成條例要求，即服務公營機構5年、取得正式註冊後，卻轉投私人市場，強調私人市場同樣缺人手，修例是為整個香港設想。