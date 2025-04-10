製造及新工業產業 前年增加價值768億

孫東：更針對地制定政策

根據統計處數字，單計製造業，在2023年佔GDP佔比為1%。創科局長孫東在新聞稿解釋，為了更針對地制定不同政策措施，並有效引導社會資源支持及促進傳統製造業升級轉型，以及新型工業在本港發展，須明確指定所涵蓋的經濟活動範圍，編製相應的統計數字，客觀量度創新及新型工業的發展進程。

「製造及新工業」成新統計範疇

統計處根據現行《香港標準行業分類2.0版》劃定對應統計範圍，擬定相關經濟活動範圍，涵蓋六大範疇，包括「製造業」、「科學、產品設計及技術開發」、「數據服務及軟件開發」、「驗證、測試及認證」、「專業技術服務」，以及「環境工程及綠色事業」。統計處稱，未來會繼續與時並進，與創科局及其他持份者適時檢討相關統計框架。

工總主席莊子雄回應本報查詢表示，新擬定的數據範疇比以往更能有效反映香港工業對經濟的貢獻。他解釋，以往本港統計數據僅反映香港製造業佔本地生產總值約1%，新的數據提供了更豐富的資料，讓政府及社會各界更清晰掌握香港產業結構的最新發展狀况和潛力。