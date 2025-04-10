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港聞二

新型工業化資助逾百生產線 私人投資比例超預期

【明報專訊】政府近年積極推動新型工業發展，創新科技署昨書面回覆財委會稱，鼓勵生產商在港設立新智能生產線的「新型工業化資助計劃」截至今年2月底已有63間公司申請獲支持，涉及逾100條生產線。政府與企業在各項目合共總支出為13.14億元，當中9.3億元屬私人投資，佔總支出逾七成，較計劃原先設計的企業資金至少佔三分之二為高。

佔逾七成 公私共13.14億

政府2020年7月在創新及科技基金下，推出新型工業化資助計劃（前稱再工業化資助計劃），政府會以1（政府）：2（公司）的配對形式提供資助；前年《施政報告》提出優化措施，申請的企業可進行最多3個項目，企業可獲政府最多4500萬元的配對資助，去年1月起生效。

據創科署書面回覆，63宗申請總支出當中，有9.3億元屬私人投資，3.84億元屬政府資助金額。獲資助的行業包括10個類別，最多為食品製造及加工，佔27間；其次生物科技／製藥有8間、印刷有5間；紡織及製衣、建造材料、電子、器材配件各有4間等。

當局亦在去年9月推出新型工業加速計劃，企業須投入至少2億元，政府與企業資助額同樣是1：2，以支持3類策略產業。目前共收到7宗申請，當中1宗獲支持，其餘正在審核。

據政府今年公布新一份《財政預算案》提出，將展開香港新型工業的「中長期發展方案研究」。創科署書面回覆進一步交代，創新科技及工業局今年內聘用具資歷、有經驗的顧問機構展開相關研究，以全面呈現香港工業發展狀况、各持份者的需求及其面臨挑戰、現有資助計劃的成效，會適時交代結果。

另外，有議員關注創科局內「創新科技及工業」綱領的開支，其中24/25年度修訂預算支出較原來預算少16.1%，減至2.107億元。創科局書面解釋稱，主因「科技統籌（整體撥款）」所需的現金流量，以及部門開支和個人薪酬及與員工有關連的開支，較原來預算減少。

至於本年度「科技統籌（整體撥款）」預算為9414萬元，截至上月上旬當局已批核首8個科技項目，部門包括警務處、渠務署、路政署、懲教署等，金額最多為警隊申請新設「虛擬資產情報人工智能增强分析系統」，預算開支為750萬元。

相關字詞﹕創新科技署 創新科技及工業局 新型工業加速計劃 新型工業化資助計劃 創新及科技基金 財委會

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