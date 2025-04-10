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港聞二

涉收錢訛稱特別證件帶入場睇Coldplay 3內地人被捕

【明報專訊】英國知名樂隊Coldplay來港在啟德體育園「開騷」，除惹來炒飛活動，警方昨拘捕3名持雙程證內地人涉串謀詐騙，據悉事件涉及有人聲稱可收取報酬帶人入場，案件由九龍東總區刑事部跟進；警方另再向一名本地男子提出票控，涉嫌售賣高於正價門票。本報記者昨在啟德主場館外再遇到有人兜售門票，對方並提供即晚門票價單，售價較原價高出42%至120%不等。

消息指，昨晚7時許，九龍東總區刑事部人員在體育園附近放蛇，其間發現2男1女形迹可疑，3人均為內地人，年齡介乎18至55歲。其中有人疑聲稱能以特別證件安排買家入場觀看演唱會，收取每人1000元。3人涉串謀詐騙被捕。

另外，昨晚約7時10分，一名男子在體育園超動感世界門外向警員以合共5000元兜售兩張原價各999元的門票，稱可用支付寶付款。警員截停該男子，檢獲兩張門票，惟該男子拒絕透露門票來源。Coldplay昨晚在主場館舉行第二場演唱會，記者昨午到場觀察，發現自啟德站D出口開始，每隔約20米即有一至兩名警員維持秩序，各個路口亦有警員駐守。傍晚6時許起，啟德零售館至中央廣場的通道有多名操流利普通話者向路人兜售門票，記者應邀添加其中一人微信，發現對方帳號信息顯示該人自周一（7日）起在「朋友圈」兜售Coldplay門票，原價999元售2200元，溢價約120%，最貴的2099元門票則索價3000元。

普通話漢輕聲兜售 稱只抓賣家

該人流連休憩處長椅，發現目標即上前搭訕，走近輕聲詢問「要不要票」。其中一人與記者攀談時提及附近有警察巡邏，故保持低調，又向記者「保證」，「你買票沒事，只有我們會被抓」。

記者於下午4時許發現有兩名外籍人於啟德站D出口附近舉起「Tickets Wanted」（求門票）的卡紙，他們以英語向記者自稱旅客，碰巧遇到演唱會，想買票進場；不過，其中一人其後被發現在中央廣場附近向其他外籍人兜售門票，原價1099元的門票加100元發售。

場館外連續兩日都有人兜售聲稱是Coldplay官方紀念品，官方價350元的T恤賣200至250元，他們主要聚集通往中央廣場道路中段，另有操流利普通話者在啟德站D出口附近賣紀念品，除現金外亦接受內地微信支付。演唱會完場時亦有外籍人賣衫，後被體育園工作人員驅趕，該人員稱，園方不容許私人售賣紀念衫。

相關字詞﹕黃牛 啟德主場館 演唱會

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