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港聞

港聞二

M品牌首3月10活動 批出1.24億資助

【明報專訊】協助本地體育總會、私人及非政府機構舉辦更多大型國際體育活動的「M」品牌，近年被質疑審批未夠嚴謹。根據文體旅局於財委會特別會議回覆議員書面問題的答覆，今年首3個月批出1.24億元資助額，涉10項活動，引起「逐客」風波的世界格蘭披治桌球大獎賽獲批上限1700萬元補助金，屬獲批之冠，吸引2.7萬名觀眾。至於檢討制度工作，當局稱稍後公布完善計劃詳情。

文體旅局回覆議員時提到，過去3年共54項大型國際體育賽事獲「M」品牌計劃，資助總額為6.24億元，會繼續透過「藝術及體育發展基金」（體育部分）支持「M」品牌制度及支援計劃，強調會更策略性地吸引為港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶；預計2025/26年度資助約20項大型國際體育活動，換言之今年仍有約10項活動申請資助。

回應檢討延誤 稱稍後公布詳情

當局原預計去年第3季完成檢討「M」品牌制度，有議員問及延誤原因，當局稱正總結過去1年多「M」品牌活動自上一輪優化措施下的推行經驗，稍後公布詳情。

《財政預算案》預算部分提到，文體旅局於2025/26年度內新增3個職位。文體旅局回覆議員書面答覆提到，3個新職位分別是2個政務主任及1個一級行政主任，前者全年薪酬總數為107萬元，後者全年薪酬為89.2萬元，為期3年；3個職位將協助落實《香港旅遊業發展藍圖2.0》相關策略和措施，包括推動海島旅遊及熊貓旅遊等，並支援「發展旅遊熱點工作組」工作。

相關字詞﹕世界格蘭披治桌球大獎賽 M品牌 文體旅局 財政預算案

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