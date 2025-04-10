M品牌首3月10活動 批出1.24億資助

文體旅局回覆議員時提到，過去3年共54項大型國際體育賽事獲「M」品牌計劃，資助總額為6.24億元，會繼續透過「藝術及體育發展基金」（體育部分）支持「M」品牌制度及支援計劃，強調會更策略性地吸引為港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶；預計2025/26年度資助約20項大型國際體育活動，換言之今年仍有約10項活動申請資助。

回應檢討延誤 稱稍後公布詳情

當局原預計去年第3季完成檢討「M」品牌制度，有議員問及延誤原因，當局稱正總結過去1年多「M」品牌活動自上一輪優化措施下的推行經驗，稍後公布詳情。

《財政預算案》預算部分提到，文體旅局於2025/26年度內新增3個職位。文體旅局回覆議員書面答覆提到，3個新職位分別是2個政務主任及1個一級行政主任，前者全年薪酬總數為107萬元，後者全年薪酬為89.2萬元，為期3年；3個職位將協助落實《香港旅遊業發展藍圖2.0》相關策略和措施，包括推動海島旅遊及熊貓旅遊等，並支援「發展旅遊熱點工作組」工作。