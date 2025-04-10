旅業樂觀五一訪客數 觀望消費 文體旅局跨部門開會提業界做好接待

羅淑佩：適時向節慶工作組匯報

會議由文體旅局長羅淑佩主持，警務處、多區民政事務處等政府部門代表列席，旅發局、旅議會及酒店業等亦有派員出席。羅淑佩於會上提到，五一黃金周是本港旅遊旺季，訪港旅客將增加，政府各部門、相關機構及業界會加強協調和溝通，盡力接待旅客，提供優質旅遊體驗。羅續稱，相關單位會繼續在黃金周前保持密切溝通，適時向政務司長陳國基主持的「節慶安排跨部門工作小組」匯報最新情况。

根據文體旅局於財委會特別會議書面回覆議員，按入境處3月24日數據顯示，自去年12月起恢復及擴展深圳「一簽多行」，內地訪客入境人次日均約10萬，較去年11月日均人次升20.8%，逾110萬名旅客持一簽多行個人遊簽注訪港。去年五一黃金周訪港旅客共有90.4萬人次，當中內地客佔76.6萬人次，按年增18萬人次，內地客人次亦增14萬。旅議會總幹事楊淑芬表示，暫未估算今年黃金周訪港旅客數字，但她相信適逢啟德體育園開幕，加上海洋公園兩隻大熊貓寶寶已公開亮相，對黃金周訪港內地旅客情况樂觀，料較去年多。

邵家輝指訪客模式變 主玩副買

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，隨內地客對香港熟悉程度漸增，加上一簽多行便利深圳客訪港，有信心今年訪港旅客人數勝去年，仍相信「人數愈多、消費愈多」。不過，邵說近年內地旅客來港的消費模式改變，「嚟玩先係主軸，買嘢只係輔助」，加上港元強勢，業界對黃金周銷情仍在觀望，亦不會對銷情回復疫前水平抱太大期望，期望政府舉辦更多盛事及活動吸引旅客。近期中美關稅戰愈演愈烈，邵認為對從商者打擊較大，估計不會即時反映在零售業。