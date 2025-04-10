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美議員再提經貿辦法案 外交公署警告「回擊」

【明報專訊】美國國會跨黨派議員再提法案，推動終止3個香港駐美經貿辦的運作，及限制聯邦機構與其合作。中國外交部駐港公署及特區政府分別強烈譴責做法，中方警告若美方「一意孤行」，中方必「堅決回擊」。

另提案研港屬「首要洗錢區」否

另外，共和黨參議員柯蒂斯（John Curtis）及民主黨默克利（Jeff Merkley）也針對香港向俄羅斯及伊朗轉移資金及科技提法案，要求美國財長在法案通過180日內，研判香港是否屬「首要洗黑錢關注」地區，與朝鮮、伊朗及緬甸看齊。法案同時要求美國政府一年內審視在港美國金融機構能否防止涉俄、伊的問題交易。

美國眾議院去年通過《香港經貿辦認證法案》，未提交參議院表決。上屆提出法案的共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）及民主黨麥高文（Jim McGovern）再提交同名法案，據史密斯新聞稿，法案要求國務卿每年評估經貿辦應否獲延續特殊待遇，若不獲延續，美國總統可要求經貿辦停止運作。法案同時加入條款，限制聯邦機構與經貿辦合辦活動。史密斯稱，3個經貿辦獲特殊待遇建基香港大致維持自由，但批評《港區國安法》實施後香港情况已變。

公署發言人表示，經貿辦正常履職不容無理質疑，並斥有美國政客「出於自身政治私利」抹黑經貿辦，破壞港美正常交流合作。特區政府發言人強烈譴責美國政客抹黑經貿辦，強調3個駐美經貿辦一直按當地法律運作，重申會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢，必要時駁斥不實報道和澄清誤解。

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