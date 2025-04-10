梁齊昕猝逝 梁振英引警：排除自殺

梁齊昕上月稱病 父謂日前打流感針

警方表示，周二（8日）晚上10時40分接到上址職員報案，懷疑33歲姓梁女住戶在單位內暈倒，警方接報到場發現事主倒臥牀上，現場被證實死亡，死因待驗屍確定，案件列屍體發現。警方封鎖現場調查，重案組、法醫及鑑證科人員到場蒐證。現場消息稱，昨凌晨1時許梁振英在警方要員保護組陪同下到單位了解。至清晨5時，仵工將梁女遺體舁送殮房，警方檢走一批證物。

梁齊昕上月4日在社交平台以英文發文，稱2024年過得不好，並上載左腳燙傷的短片；她兩日後再發文稱自己很少生病，但「真的病了」，將於數個工作天後回來。

翻查資料，梁齊昕1991年出生，家中排行第二，兄長為梁傳昕，妹妹為梁頌昕。她曾留學英國，高中畢業後在倫敦政治經濟學院修讀法律系，至2013年6月休學。梁齊昕於2015年接受有線娛樂新聞台訪問，提到父母比較傳統，自己較貪玩，雙方價值觀不同，時有衝突，但在她心目中「家人永遠是家人」，並說自己重視親情。同年萬聖節，梁齊昕扮成女鬼與朋友到蘭桂坊玩樂，至凌晨時分，母親唐青儀乘的士到場接走女兒，疑有醉意的梁齊昕當眾掌摑母親。