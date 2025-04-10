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灣區青年就業計劃參加者跌 孫玉菡：效果達預期

【明報專訊】政府2021年試行大灣區青年就業計劃，鼓勵企業聘請及派駐港青到灣區內地城市工作，計劃前年起恒常化，惟參與人數近年下跌引起議員關注。勞福局長孫玉菡昨於立法會財委會特別會議稱計劃達預期效果，數字下降有多原因，「每年有變化不出奇」，而計劃今年有不少調整，需時觀察情况。

該計劃今年1月起放寬參加資格至29歲或以下至少持副學位學歷的青年，向企業發放津貼上限也增至每人每月1.2萬元。據勞福局數字，計劃試行期間有1091名青年入職，2023及2024年分別有718人及417人入職。試行期間有417間企業參與提供3494個職位空缺；2023及2024年分別有278間及249間企業提供2540個及2186個職缺。

議員質疑計劃應否繼續

議員鄧飛引述數字質疑計劃是否仍有必要繼續，孫玉菡稱計劃達預期效果，而每年情况不同，數字下降有很多原因，很多年輕人覺得是好計劃，不少企業仍感興趣。孫舉例騰訊這類頂尖科技企業，港人要經全球招聘入職，成功者少，計劃則為港青專設一條隊伍；而計劃今年在年齡、學歷要求與津貼額有調整，需時觀察情况。

議員尚海龍關注人才來港須付申請費，及簽證費上調安排。孫玉菡指香港以往收費低，調高後在全球仍屬最低水平，大致收回成本，「如果你可以嚟到香港用我哋嘅環境可以創造咁多經濟價值，你都唔需要介意畀嗰1900蚊（申請及簽證費），如果你1900蚊都唔想畀嘅，咁我又覺得你無謂嚟喇」。

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