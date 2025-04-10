明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

兩元兩折車提前明年4月推 多省2.6億 早原定5個月 限車程料2027年推

【明報專訊】《財政預算案》宣布調整長者2元乘車優惠，改為推行「兩元兩折」，車費10元以上者車費兩折，並以每月240程為上限，原定「兩元兩折」不遲於明年9月實施。勞福局長孫玉菡昨早在立法會財委會特別會議表示，與八達通公司及公共交通營辦商磋商後，「兩元兩折」可提早5個月於明年4月實施，提前的時間料可額外節省多2.6億元；車程設限預計約2027年4月推行。

議員質疑限程作用小 孫稱針對極端個案

落實「兩元兩折」原預計需18個月、即明年9月實施。議員簡慧敏昨在會上批評需時18個月始實施屬匪夷所思，縱使最新可提早至明年4月也需時約一年，仍難以接受。她引述當局數據，即「樂悠咭」實名制全面實施後首3個月，每月使用2元乘車優惠次數逾240程的人僅360，認為每月限240程「意義不大」。

孫玉菡回應稱，落實「兩元兩折」需時一年主要涉兩部分，其中更改系統及做測試需時半年，事後逾萬部閘機測試也需時約半年，認為以一年時間調整是穩妥做法。他又說，如「兩元兩折」與限程要同時落實料需時一年半，或得不償失，節省不到開支、又做得慢，故分兩階段。

改系統行政費估算6000萬 政府承擔2/3

就每月限240程，孫重申優惠不應沒有上限，調整時則要盡量不擾民，數據反映以240程為限，大部分受惠者不受影響。他說每月使用逾240次優惠的人雖少，「但唔代表我哋唔做嘢」，設限可避免極端個案，有其意義。

購置社福物業 研改買高層寫字樓

據勞福局文件，兩項措施調整後，2025/26至2029/30財政年度可節省共約26.4億元；若計及「兩元兩折」提早實施可額外節省多2.6億元，即可節省總額增至29億元。孫玉菡昨亦提到調整系統的行政費用初步估計為6000多萬元，政府會承擔三分之二，八達通公司承擔三分之一。

另外，議員陸瀚民關注政府2020年獲撥款200億元購買物業作社福用途，惟截至今年2月底，社署僅用約2.4億元購入5個物業。孫玉菡回應說社福設施有不同要求，購買物業上有困難，已檢討做法，未來或改為購入高層寫字樓，將現有家庭或青少年中心遷往新物業，騰出原有單位設長者或幼兒社福設施，當局稍後會向事務委員會交代，估計需要承擔額或不用200億元。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

灣區青年就業計劃參加者跌 孫玉菡：效果達預期
灣區青年就業計劃參加者跌 孫玉菡：效果達預期
梁齊昕猝逝 梁振英引警：排除自殺
梁齊昕猝逝 梁振英引警：排除自殺
美議員再提經貿辦法案 外交公署警告「回擊」
美議員再提經貿辦法案 外交公署警告「回擊」
旁聽者稱保安拍攝 司法機構：已調查 屬不實
旁聽者稱保安拍攝 司法機構：已調查 屬不實
纏訟5年減刑10月 陳虹秀囚45月 認罪3人囚29月 官：罪責高於一般在場鼓勵者
纏訟5年減刑10月 陳虹秀囚45月 認罪3人囚29月 官：罪責高於一般在場鼓勵者
反恐二案 首被告質疑友人涉案 自言不知內情 談論事情為「追女仔認威」
反恐二案 首被告質疑友人涉案 自言不知內情 談論事情為「追女仔認威」
男子涉與智障女性交 控方：事主心智10歲
男子涉與智障女性交 控方：事主心智10歲
男子涉用「荃媒」帳戶 將欠債者起底 事主認「抵押」資料 否認同意公開
男子涉用「荃媒」帳戶 將欠債者起底 事主認「抵押」資料 否認同意公開
李兆基4‧27設靈 翌日團體公祭
李兆基4‧27設靈 翌日團體公祭
旅業樂觀五一訪客數 觀望消費 文體旅局跨部門開會提業界做好接待
旅業樂觀五一訪客數 觀望消費 文體旅局跨部門開會提業界做好接待
M品牌首3月10活動 批出1.24億資助
M品牌首3月10活動 批出1.24億資助
涉收錢訛稱特別證件帶入場睇Coldplay 3內地人被捕
涉收錢訛稱特別證件帶入場睇Coldplay 3內地人被捕
新型工業化資助逾百生產線 私人投資比例超預期
新型工業化資助逾百生產線 私人投資比例超預期
製造及新工業產業 前年增加價值768億
製造及新工業產業 前年增加價值768億
首批3名非本地牙醫赴任 內地英國受訓熟廣東話 駐政府牙科診所 第二批9人冀今季來港
首批3名非本地牙醫赴任 內地英國受訓熟廣東話 駐政府牙科診所 第二批9人冀今季來港
兩年119外地醫生獲批特別註冊 69擁英醫學資格
兩年119外地醫生獲批特別註冊 69擁英醫學資格
搶劫元朗金行 3南亞裔男子囚53至56月
搶劫元朗金行 3南亞裔男子囚53至56月
麥當勞剪刀插傷和事老 精神病漢判醫院令3個月
麥當勞剪刀插傷和事老 精神病漢判醫院令3個月
港鐵東涌線4．19早收車 再安裝道岔 影響東涌至欣澳站
港鐵東涌線4．19早收車 再安裝道岔 影響東涌至欣澳站
赴緬甸救援隊返港 特首機場迎接致謝
赴緬甸救援隊返港 特首機場迎接致謝
活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆
活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆
活在灣區：港車北上常見問題
活在灣區：港車北上常見問題
【Emily】受傷鳳頭鷹中鋼彈多處傷 子彈碎裂移至關節等 術後康復中
【Emily】受傷鳳頭鷹中鋼彈多處傷 子彈碎裂移至關節等 術後康復中
【Emily】懲署辦國教青少年座談會 改編唐英傑案微電影首播
【Emily】懲署辦國教青少年座談會 改編唐英傑案微電影首播
【Emily】Coldplay騷全城熱議 八旬米高嘉道理都捧場
【Emily】Coldplay騷全城熱議 八旬米高嘉道理都捧場
【Emily】登蛟龍號參與任務 尚海龍深潛1500米
【Emily】登蛟龍號參與任務 尚海龍深潛1500米
【Emily】RTHK隨身版App 每月用量10.5萬次
【Emily】RTHK隨身版App 每月用量10.5萬次
【Emily】啟德青年驛站土地 月租$83,334
【Emily】啟德青年驛站土地 月租$83,334