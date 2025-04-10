兩元兩折車提前明年4月推 多省2.6億 早原定5個月 限車程料2027年推

議員質疑限程作用小 孫稱針對極端個案

落實「兩元兩折」原預計需18個月、即明年9月實施。議員簡慧敏昨在會上批評需時18個月始實施屬匪夷所思，縱使最新可提早至明年4月也需時約一年，仍難以接受。她引述當局數據，即「樂悠咭」實名制全面實施後首3個月，每月使用2元乘車優惠次數逾240程的人僅360，認為每月限240程「意義不大」。

孫玉菡回應稱，落實「兩元兩折」需時一年主要涉兩部分，其中更改系統及做測試需時半年，事後逾萬部閘機測試也需時約半年，認為以一年時間調整是穩妥做法。他又說，如「兩元兩折」與限程要同時落實料需時一年半，或得不償失，節省不到開支、又做得慢，故分兩階段。

改系統行政費估算6000萬 政府承擔2/3

就每月限240程，孫重申優惠不應沒有上限，調整時則要盡量不擾民，數據反映以240程為限，大部分受惠者不受影響。他說每月使用逾240次優惠的人雖少，「但唔代表我哋唔做嘢」，設限可避免極端個案，有其意義。

購置社福物業 研改買高層寫字樓

據勞福局文件，兩項措施調整後，2025/26至2029/30財政年度可節省共約26.4億元；若計及「兩元兩折」提早實施可額外節省多2.6億元，即可節省總額增至29億元。孫玉菡昨亦提到調整系統的行政費用初步估計為6000多萬元，政府會承擔三分之二，八達通公司承擔三分之一。

另外，議員陸瀚民關注政府2020年獲撥款200億元購買物業作社福用途，惟截至今年2月底，社署僅用約2.4億元購入5個物業。孫玉菡回應說社福設施有不同要求，購買物業上有困難，已檢討做法，未來或改為購入高層寫字樓，將現有家庭或青少年中心遷往新物業，騰出原有單位設長者或幼兒社福設施，當局稍後會向事務委員會交代，估計需要承擔額或不用200億元。

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