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活在灣區：港車北上延申請時間 準備文件更輕鬆

【明報專訊】早前運輸署宣布將於本月14日起進一步優化「港車北上」申請安排，中籤的新申請及續期申請人士的指定遞交申請時間，將由現時分別為3個曆日及6個曆日，劃一延長至13個曆日，讓申請人有更充足的時間準備所需申請文件。新措施相信有助吸引更多人申請港車北上。

明報記者 龍彩霞

今次運輸署延長港車北上遞交申請文件時間，其餘的申請資格、程序和抽籤等安排均維持不變。申請人可參閱運輸署港車北上專題網頁（www.hzmbqfs.gov.hk）了解詳情。對於首次申請港車北上的車主來說，最關心的莫過於審批時間。根據最新流程，若車主已提交完整資料，正常情况下審批可在7至10個工作日完成。但需注意，這段時間不包括文件補交或特殊情况的處理。關於驗車要求，現時規定首次驗車合格後，兩年內申請續期可免驗車。這意味着如果你是重新申請但仍在兩年有效期內，理論上可跳過驗車步驟直接購買保險。但保險專家建議，即使免驗車，也應確保車輛符合安全標準，避免在內地行駛時發生意外。保險費用方面，港車北上年度保費約在1500至3000元人民幣之間，具體取決於車輛型號和保險範圍。值得注意的是，內地保險要求與香港不同，務必確認保單涵蓋在廣東省內行駛的全面保障。

保險需涵蓋廣東省內行駛保障

現階段港車北上有地域限制——僅限廣東省內指定地區和道路，不得越省行駛。對於想在珠海短暫停留的車主，理論上可出關後立即折返，但需注意：此舉可能引起邊檢人員關注，建議準備好合理說明。頻繁出入境可能觸動監管系統，建議提前規劃行程，避免不必要的麻煩。另亦需確保車輛所有手續和證件在有效期內。此外，還需預算油費、停車費等變動開支。內地油價較香港低，可考慮在珠海等地加油以節省成本。

留意港電動車 只能找歐標充電站

電動車主要特別留意，因為內地主要採用中國國標（GB）充電規格，與香港的歐標（CCS2）不兼容。解決方案是購買轉換頭（約1000至2000港元），使用微信小程序「深巴充電」或「充電在手」，以「歐標」關鍵詞搜索兼容充電站，提前規劃路線，確保沿途有歐標充電站。車主亦可考慮辦理內地手機號碼，方便註冊導航、充電等服務，下載高德地圖、百度地圖等內地導航Apps，獲取更準確的路况資訊。車主亦可在珠海或深圳租用固定車位，解決停車問題。加入港澳車主群組，獲取最新實用資訊。

當車輛駛入港珠澳大橋的內地路段後，如不幸發生交通意外，根據屬地原則，需致電港珠澳大橋管理局監控中心調度熱線（0756-2191999）和相關保險公司服務熱線，並根據救援人員及保險公司指引處理。如交通意外發生在廣東省內，則可致電122報警並通知保險公司，等候內地交通警察到場。

[活在灣區]

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