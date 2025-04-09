反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路

被告何卓為（現41歲）首日出庭自辯，他表示2019年從事釣魚用具買賣，租用宏創方5樓單位自住，現已離婚和有一名女兒。他稱曾參與反修例示威，只會站在後排和勸年輕人離開，減少示威者被捕風險，從無投擲汽油彈。2019年7月起，他稱會收留和家人政見不同的人住宿，將單位鎖匙交予各人，讓各人暫存防毒面具和手套等裝備。

何承認曾於2019年11月進入理大，其後因工作原因離開，至警方封鎖理大後無法折返。他稱知悉被困理大者情緒不穩，他遂參考渠務署圖則，三度進入雨水渠開路。他說曾在淤泥中見到示威者棄置的裝備，估計有人循水渠離開理大。

2019年12月，何表示遭網絡紅人潘書韻指控「食人血饅頭」，潘將其個人資料放上網「起底」。何稱，潘早期找他向學生派防毒面具，他收取成本價，反被誣衊轉售裝備。辯方展示《文匯報》報道，何確認被起底後收到恐嚇信息，兩星期不敢外出。

稱借出單位予示威者住宿

各人自出自入 否認物主

就警方在5樓單位檢獲防毒面具、玻璃樽和化學品，何解釋單位是相熟示威者的聚腳點，各人「自出自入」，物品未必屬於他。他提及遭起底後生活困難，友人Rachel提議向他支付數千元，換取在單位擺放汽油彈原材料。據他所知，Rachel會將發泡膠放入電油溶解，製成有黏性的汽油彈，稱為「蛋糕」。自從收取Rachel的款項，他形容有少少「盲目」，不會深究單位內物品。

認收錢擺放汽油彈原材料

何提及，他曾陪同示威者前往食肆收集棄置的玻璃樽，將玻璃樽存放在單位，以製作汽油彈；他從不獲告知，玻璃樽會用來製作低性能炸藥「火箭糖」（rocket candy）和「閃粉」（flash powder）。2020年1月25日大年初一，他稱與同案被告李嘉濱、吳子樂在單位燃點「仙女棒」煙花，「燒一燒，旺一旺都好」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】