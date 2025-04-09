7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素

被告王志榮（現60歲，報稱貨車司機）所涉案情指出，當晚約10時46分，約65名白衣人進入元朗站。被告被攝錄到身處白衣人群中，他隔着圍欄向閘內人挑釁、多次投擲雜物，以及用垃圾桶蓋追打一名正逃跑的黑衣人。隨後被告與白衣人群登上月台，他舉起藤條及指罵車廂內乘客，至11時15分才隨眾離開。辯方在審訊中爭議片段中的疑犯不是被告。

原審時稱被告與片中人面貌不符

法官葉佐文於原審時認為，被告不是該名疑犯，因對比相關片段後發現兩人面容不完全相像。被告於2021年被判無罪後，律政司上訴得直。

上訴庭指原審忽略累積巧合

上訴庭當時指出，原審法官忽略多項證據，將被告與疑犯「面容並不完全相像」的肉眼辨認視為具決定性，卻未能注意其他證據累積下的巧合。法官葉佐文重新處理案件時，指在原審未曾考慮一些關鍵證據在累積下的機率，包括被告與疑犯極為相似、管有相似衣物，以及疑犯曾出入被告居住的大廈等，因而糾正其推論，裁定被告正是疑犯。

昨判刑指被告罪責極重

葉官昨判刑時稱，雖然辯方求情稱，被告因案件拖延而飽受精神困擾，他於案發時「郁咗幾下手」，並非積極參與者，惟法庭認為白衣人無差別地威脅、挑釁及襲擊他人，被告的行為與其他行兇者連結在一起，他們的罪責極為嚴重。

葉官稱，同案被告林觀良和林啟明均涉及親手襲擊他人，以7年為量刑起點，被告的角色與兩人不遑多讓，故採用相同量刑起點。由於被告沒有減刑因素，判囚7年。

根據警方提供資料，警方就7‧21元朗事件共拘捕69人，並控告22人暴動罪，當中14人另被控串謀有意圖而傷人罪，22人已在區院被定罪及判刑。翻查資料，22人當中8名屬於「非白衣人」，14名屬於「白衣人」， 至於包括王志榮的白衣人首案共8人，則被判囚3年半至7年，原本被定罪的蔡立基經上訴得直後獲撤罪。

【案件編號：DCCC 888/19等】

明報記者

（反修例風暴）