明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

自費藥械資助增 藥種增加未有期

【明報專訊】公立醫院明年元旦起實施新收費，政府表明將放寬撒瑪利亞基金「自費藥械安全網」的資產審查門檻，不過現時並非每種自費藥物均納安全網，部分重症病人或仍需全額自付藥費。醫管局昨稱暫未有基金增加藥種的時間表，但有信心調整收費下，基金獲資助藥物項目會相應增加。

撒瑪利亞基金目前涵蓋約100種自費藥物，關愛基金則涵蓋約30種癌症藥物。外界關注雖然資產門檻放寬，但仍有病人未納安全網。威院內科及藥物治療學系顧問醫生王紹明（圖）表示，目前未有詳情當局會否再擴闊藥物種類，認為是否能提供更多資助視乎「口袋幾多錢」，但相信今次資助對重症病人「針對性強」，有信心調整收費後有更多新藥納入安全網。

王紹明表示，重症例如癌症病人需較長時間服藥，服藥時限沒有盡頭，不時需等候才獲資助。他提到經濟環境不景，不少病人均擔心失業，亦需要照顧家人，預計八九成港人未能負擔全額藥費，希望新收費下重症病人更多新藥可用。

料2024/25獲批個案增一成

王又提到，2024/25年度頭9個月撒瑪利亞基金連同關愛基金批出逾5200宗個案，獲批資助達13.7億元。計及餘下3個月，預計審批超過7000宗，按年增加一成。他重提2019年兩個基金的經濟審查準則放寬，12個月後非綜援病人的資助獲批個案增加四成、獲批金額增加七成，故相信基金成立以來運作成功，可減輕病人負擔。

新安排下重症病人可獲更多資助，王稱有病人表示期待，舉例他正照顧的一名慢性骨髓性白血病患者，每月藥費兩萬元，但即使目前受資助，仍需支付約1萬元、無法儲蓄，期望明年收費調整下可獲增加資助額。

對於外界聚焦於急症室、門診及住院收費增加，他承認部分輕症病人於新收費下負擔會增加，但強調倘重症病人無法負擔開支，等於無法醫治，「資源如果無限，唔使討論呢樣嘢，但每人都有可能患上重症，要撫心自問如何分配」。

相關字詞﹕撒馬利亞基金 收費 公立醫院

上 / 下一篇新聞

Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
電車5·12加價 實時到站App本季推
電車5·12加價 實時到站App本季推
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
去年140綠巴線申加價 102獲批
去年140綠巴線申加價 102獲批
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU