自費藥械資助增 藥種增加未有期

撒瑪利亞基金目前涵蓋約100種自費藥物，關愛基金則涵蓋約30種癌症藥物。外界關注雖然資產門檻放寬，但仍有病人未納安全網。威院內科及藥物治療學系顧問醫生王紹明（圖）表示，目前未有詳情當局會否再擴闊藥物種類，認為是否能提供更多資助視乎「口袋幾多錢」，但相信今次資助對重症病人「針對性強」，有信心調整收費後有更多新藥納入安全網。

王紹明表示，重症例如癌症病人需較長時間服藥，服藥時限沒有盡頭，不時需等候才獲資助。他提到經濟環境不景，不少病人均擔心失業，亦需要照顧家人，預計八九成港人未能負擔全額藥費，希望新收費下重症病人更多新藥可用。

料2024/25獲批個案增一成

王又提到，2024/25年度頭9個月撒瑪利亞基金連同關愛基金批出逾5200宗個案，獲批資助達13.7億元。計及餘下3個月，預計審批超過7000宗，按年增加一成。他重提2019年兩個基金的經濟審查準則放寬，12個月後非綜援病人的資助獲批個案增加四成、獲批金額增加七成，故相信基金成立以來運作成功，可減輕病人負擔。

新安排下重症病人可獲更多資助，王稱有病人表示期待，舉例他正照顧的一名慢性骨髓性白血病患者，每月藥費兩萬元，但即使目前受資助，仍需支付約1萬元、無法儲蓄，期望明年收費調整下可獲增加資助額。

對於外界聚焦於急症室、門診及住院收費增加，他承認部分輕症病人於新收費下負擔會增加，但強調倘重症病人無法負擔開支，等於無法醫治，「資源如果無限，唔使討論呢樣嘢，但每人都有可能患上重症，要撫心自問如何分配」。