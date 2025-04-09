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港聞

港聞二

男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款

【明報專訊】一男一女涉嫌假扮警察，15天內先後向至少8名電話騙案受害人收取騙款，共涉220萬元，兩人前日被捕。據警方調查，詐騙集團為增加可信度，相約事主於法院或政府大樓門口面交現金，並向事主展示偽造的警察委任證等。據了解，涉案委任證以家用打印機製作，事主面對壓力下信以為真。

15日騙至少8人

本案由上月31日成立的新界南總區反詐騙隊協助偵破，該隊署理警司宋程慧稱，隊伍成立宗旨是以更全面、高效、快速的方式，處理及拘捕詐騙案匪徒及傀儡戶口持有人。宋稱，新界南總區反詐騙隊及新界南總區刑事部今年3月調查一連串「假冒官員」電話騙案，案件事主均會收到假冒公安來電，聲稱事主牽涉洗黑錢事件，需提款將現金交給警察保管，以示清白。

另涉偽造公安檢察院公函

為增加可信度，騙徒會指示事主帶現金到法院、民政事務處、社會福利署等部門政府大樓門口，交給假冒警察同伙。負責收錢的騙徒會穿著整齊西裝，展示偽造香港警察委任證、公安或內地檢察院公函，聲稱事主牽涉洗黑錢罪，除非交出現金供調查，否則內地法院會徵收巨額罰款。

警方調查後鎖定負責收錢的一男一女，他們涉於3月24日至4月7日向8名介乎22至83歲的事主收取共220萬元騙款。據悉，最大單一案件涉及69萬元。23歲周姓男子前日向其中一名受害人收錢時當場被捕，警方檢獲仿冒香港警察委任證、公安公函，以及事主準備交出的31萬元現金；21歲文姓女子同日於天水圍被捕。警方初步相信兩人涉及更多同類案件，會繼續調查。

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