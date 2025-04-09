電車5·12加價 實時到站App本季推

成人3.3元 長者1.5元

電車上次加價為2022年7月。電車公司去年錄得約1120萬元稅後盈利，按年升近1.5倍，惟該公司早前稱考慮到來年客量增長將顯著放緩、廣告收入進一步增加空間有限，未來兩年需投入6820萬元推行各項改善計劃，故今年再申請加價。

政府：續助開源 配合「無處不旅遊」

政府發言人昨稱，電車自上次調整車費以來，持續面對其他公交競爭，客量仍未恢復疫前水平，非車費收入佔總收入約五成，增長空間有限，同時其營運和工資成本持續上漲，但仍需繼續投資推行改善項目，包括更換路軌和更新車隊等， 提升行車穩定性。

發言人續稱，政府評估加價申請時已嚴謹把關，考慮服務、計劃推行改善項目的質和量、預期公眾接受程度等因素，而電車月票票價維持不變，將有助減少對日常使用電車通勤者的影響。發言人又說，政府會繼續協助電車公司開拓收入來源，特別是配合「無處不旅遊」理念，把握旅遊業發展新機遇。