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電車5·12加價 實時到站App本季推

【明報專訊】特首會同行政會議昨日通過電車公司申請加價，申請加幅獲全數批准，最新成人票價3.3元、增加3毫，小童1.6元、增加1毫，65歲或以上長者1.5元、增加2毫，現時票價260元的月票則維持不變，新收費下月12日生效。政府發言人形容，是次電車建議加幅為可接受水平，加價後電車仍為行走港島北岸最相宜的交通工具。電車公司歡迎當局通過申請，稱是次調整大大有助確保電車服務能持續營運和發展。另外，電車公司預計今年第二季推出新應用程式，提供實時電車到站時間資訊。

成人3.3元 長者1.5元

電車上次加價為2022年7月。電車公司去年錄得約1120萬元稅後盈利，按年升近1.5倍，惟該公司早前稱考慮到來年客量增長將顯著放緩、廣告收入進一步增加空間有限，未來兩年需投入6820萬元推行各項改善計劃，故今年再申請加價。

政府：續助開源 配合「無處不旅遊」

政府發言人昨稱，電車自上次調整車費以來，持續面對其他公交競爭，客量仍未恢復疫前水平，非車費收入佔總收入約五成，增長空間有限，同時其營運和工資成本持續上漲，但仍需繼續投資推行改善項目，包括更換路軌和更新車隊等， 提升行車穩定性。

發言人續稱，政府評估加價申請時已嚴謹把關，考慮服務、計劃推行改善項目的質和量、預期公眾接受程度等因素，而電車月票票價維持不變，將有助減少對日常使用電車通勤者的影響。發言人又說，政府會繼續協助電車公司開拓收入來源，特別是配合「無處不旅遊」理念，把握旅遊業發展新機遇。

相關字詞﹕電車 電車加價

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