明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘

【明報專訊】特首昨日會同行政會議批准北環線主線鐵路方案， 北環線主線將設5站，包括正興建、連接東鐵線的古洞站、新田站、牛潭尾站、凹頭站及連接屯馬線的錦上路站，全長約10.7公里，目標2034年完工。當局預計北環線啟用後，來往錦上路站和古洞站的行程，將由現時繁忙時段需約60至80分鐘減至約12分鐘。

主線5站擬2034竣

主體料下半年動工

當局指出，項目首階段會在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站，該站2023年9月已動工，目標2027年竣工，以配合古洞北新發展區主要新增居民的遷入時間。第二階段則會興建沿線3站，以連接古洞站及錦上路站。當局稱，主線的詳細規劃與設計大致完成，前期工程已開展。據運輸及物流局昨向立法會特別財委會提交文件， 主線主體工程料於今年下半年動工。

政府料成北都交通骨幹

政府發言人說，北環線主線將成為北部都會區的交通骨幹，釋放沿線土地的發展潛力，並連接屯馬線及東鐵線，形成貫通新界和九龍市區的環狀鐵路。

根據路政署文件，主線各站均位於北都重點發展區域，如新田站鄰近新田科技城、牛潭尾站位於牛潭尾新發展區（見圖）。

發言人續稱，政府和港鐵早前已透過多種渠道就北環線主線蒐集公眾意見，包括諮詢北區及元朗區議會、相關鄉事委員會及持份者等，公眾普遍支持；就接獲的反對意見，政府已聯同港鐵檢視理據，並與反對者會面解釋，所有未撤回的反對意見均有提交行會考慮。

港鐵昨對方案通過表示歡迎，稱會及早與政府落實項目協議，繼續與不同持份者溝通協商，推進項目施工。

相關字詞﹕凹頭 新田 牛潭尾 錦上路 古洞 港鐵 北環線

上 / 下一篇新聞

Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
電車5·12加價 實時到站App本季推
電車5·12加價 實時到站App本季推
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
自費藥械資助增 藥種增加未有期
自費藥械資助增 藥種增加未有期
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
去年140綠巴線申加價 102獲批
去年140綠巴線申加價 102獲批
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU