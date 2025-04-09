行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘

主線5站擬2034竣

主體料下半年動工

當局指出，項目首階段會在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站，該站2023年9月已動工，目標2027年竣工，以配合古洞北新發展區主要新增居民的遷入時間。第二階段則會興建沿線3站，以連接古洞站及錦上路站。當局稱，主線的詳細規劃與設計大致完成，前期工程已開展。據運輸及物流局昨向立法會特別財委會提交文件， 主線主體工程料於今年下半年動工。

政府料成北都交通骨幹

政府發言人說，北環線主線將成為北部都會區的交通骨幹，釋放沿線土地的發展潛力，並連接屯馬線及東鐵線，形成貫通新界和九龍市區的環狀鐵路。

根據路政署文件，主線各站均位於北都重點發展區域，如新田站鄰近新田科技城、牛潭尾站位於牛潭尾新發展區（見圖）。

發言人續稱，政府和港鐵早前已透過多種渠道就北環線主線蒐集公眾意見，包括諮詢北區及元朗區議會、相關鄉事委員會及持份者等，公眾普遍支持；就接獲的反對意見，政府已聯同港鐵檢視理據，並與反對者會面解釋，所有未撤回的反對意見均有提交行會考慮。

港鐵昨對方案通過表示歡迎，稱會及早與政府落實項目協議，繼續與不同持份者溝通協商，推進項目施工。