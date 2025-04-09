轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」

財庫局料稅收年減1億

財庫局常任秘書長（庫務）黎志華昨稱，因應外界擔心加稅影響轉機客，而不少國際航班都在黃昏或深宵才抵港，政府會在是次修例以外，另提修例放寬免稅範圍，由現時僅同一曆日內抵港及離境可免稅，擴至下一曆日內離境亦可豁免。黎舉例，若乘客零時30分抵港，即變相可留港差不多47、48小時，其間可入境到市區消費。他預計每年受惠旅客達80多萬人，稅收減少1億多元。

議員憂加稅得不償失

局方：勿以善小而不為

各議員歡迎擴大免稅，會議討論焦點轉至加稅影響。姚柏良表示，乘客並非只看80元離境稅增幅，會看整體機場雜費，加稅後本港收費水平緊貼新加坡，他憂慮長遠機場流失旅客，得不償失。黎志華回應稱，議員或認為16億元稅收相對財赤是杯水車薪，但「勿以善小而不為」，又稱香港機場不用「鬥平」，本港優勢是國際連接性及服務好。黎又說，機管局2016年為興建三跑增收機場建設費後，旅客量無因而大減。

議員張欣宇反駁指，港澳辦副主任王靈桂已講過赤字對香港來說不是大問題，當加稅唯一益處是增加收入，但會傷害機場吸引力、客量、航空公司，就不應以財赤為由凌駕。議員江玉歡亦謂「只多16億元，起少個街市都喺番度」，稱旅客不會理機場服務質素，只著重出行成本。

張欣宇：王靈桂講過赤字非大問題

議員陸瀚民倡設「日落條款」，待經濟好轉時「減番」加幅，林振昇則倡分階段加稅。黎志華認同政府財政改善後可以再檢視，但不認同分階段加稅，稱不希望令旅客覺得經常加價。陳家珮稱憂加稅影響旅業、拖慢經濟復蘇，黎志華則說政府開源亦是為令外界覺得政府決心解決財赤，形容要「無痛」處理財赤不切實際。

原稱不認同分階段加

後稱考慮調整

不過黎最後「鬆口」，改稱明白較謹慎、「漸進式」的做法更令人安心穩妥，會積極考慮調整方案，再到立法會交代。

多名議員亦建議當局推出更多措施方便大灣區旅客來港乘搭航班，舉例經高鐵等陸路入境本港再到機場離境亦可免稅。黎稱要考慮安排專車接載旅客到機場等管理問題，當局會持開放態度研究。