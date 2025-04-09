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港聞二

見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰

【明報專訊】時任男見習督察涉於前年至去年分別非禮及襲擊3名女警，早前否認猥褻侵犯等3罪，昨於粉嶺裁判法院出庭自辯。被告稱，絕對沒蓄意用手或任何物品觸碰兩名事主，也沒印象曾揑另一名事主的肩部，但不排除身上的裝備有可能碰到事主身體。他自稱非常渴望做警員，2011年起嘗試投考警隊，經4至5次失敗後才在前年成為見習督察。

被告楊孟羲（38歲，報稱公務員）被控於2023年11月某日在香港警察學院大操場猥褻侵犯Y；去年5月2日在元朗警署襲擊Z；去年9月9日在元朗警署猥褻侵犯X。警方稱楊為前警務人員，已離職。被告則供稱，他投考警隊前，在消防處任職，案發後被調回他曾任職的消防處工作。

被告警校同學女警Y及與他不相識的女警X分別指控遭被告「掃臀」，但他否認。被告在自辯時稱，在Y指稱的事件中，他當時在警校任裝備長，須在步操訓練的休息時間處理裝備，而唯一可想到自己有機會走到​Y身邊的「馬騮架」後的原因是，他需放下步槍及裝備。他稱沒印象曾揑女下屬Z的肩部，但她事發時聽到的「好彩有你喺度咋」這句說話，似是他會說的話。他指這樣說極其量是想感謝她幫忙完成工作。

控方盤問下，被告稱不排除案發時身上的步槍觸碰到Y的身體，而在X指稱的事件中，有可能是他腰上的裝備碰到X。控方指被告身高比Y高約20厘米，即若他背着步槍與Y站在一起，槍柄底端的角會比Y的腰高。被告先是不同意這說法，後改稱說法合理。對於Z指稱的事件，被告稱平時可能會輕拍同事的肩部以示善意嘉許，但不會揑他們的肩，也沒印象案發時曾對Z做出任何動作。

控方質疑身高差距無法意外觸碰

控方於結案陳辭指出，被告證供有矛盾，而他與事主的身高差距令人質疑意外觸碰的可能。辯方則稱，X及Y只是單憑感覺指控被告「掃臀」。案件押後於4月23日裁決。

【案件編號：FLCC 2440/24】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 元朗警署 普通襲擊 非禮 警察學院 見習督察

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