縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半

官：枉懲教署信任、無悔意

3名被告分別為一級懲教助理楊敬倫（圖）、在囚者王帝俊(又名劉燕俊)和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。據控方案情，王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人，後來楊為王向電訊公司查詢；林獲釋後為王增值電話儲值卡。另一事件為張獲釋後，串通李為王引入非懲教署規定牌子的哈密瓜口味香煙。

法官引述辯方求情表示，楊敬倫盡忠職守，工作表現獲同事肯定；他因本案與妻子離婚，很大可能需接受紀律聆訊，工作不保，情緒受到困擾，更確診適應障礙。法官反駁指明智的人在犯案前便應考慮可能造成的影響。

法官判刑指出，楊身為一級懲教助理，案發時是塘福懲教所維修組的主管人員，負責管理囚犯，卻違反署方對他的信任與在囚者串通，情節嚴重。法官提到，監獄禁止囚犯使用手機自有原因，涉案行為蔑視監獄規則訂立的目的，加上楊沒有流露悔意，適合以監禁18個月為量刑起點，無其他減刑因素。

官形容涉案在囚者為主腦 判監兩年

法官續稱，在囚者王帝俊在兩次串謀事件中均有參與，要其餘二人迎合他突然的念頭和要求，是案中主腦，罪責與楊敬倫同等，遂就兩罪判他囚24個月。至於釋囚張銳明，法官指他負責開設通訊群組，法庭不接納他曾於2018至2020年間捐款予慈善組織的求情，因該時他正就原本的販毒案服刑，考慮罪責後判囚9個月。

【案件編號：DCCC 299/21】