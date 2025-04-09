明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半

【明報專訊】兩名懲教助理涉縱容塘福懲教所一名囚犯使用手機，並為對方引入非署方指定牌子的香煙。其中一人已認罪，另外的一級懲教助理連同該囚犯及協助買煙的釋囚不認罪受審，3人早前被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪成，昨於區域法院被判入獄9至24個月。法官謝沈智慧判刑指出，該一級懲教助理違反懲教署對他的信任而故意作不當行為，冒着不被發現的風險，最終有可能丟掉工作和退休金。

官：枉懲教署信任、無悔意

3名被告分別為一級懲教助理楊敬倫（圖）、在囚者王帝俊(又名劉燕俊)和釋囚張銳明；同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺，早前分別被判囚7個月及6個月。據控方案情，王向楊透露因信號接收問題，未能致電他人，後來楊為王向電訊公司查詢；林獲釋後為王增值電話儲值卡。另一事件為張獲釋後，串通李為王引入非懲教署規定牌子的哈密瓜口味香煙。

法官引述辯方求情表示，楊敬倫盡忠職守，工作表現獲同事肯定；他因本案與妻子離婚，很大可能需接受紀律聆訊，工作不保，情緒受到困擾，更確診適應障礙。法官反駁指明智的人在犯案前便應考慮可能造成的影響。

法官判刑指出，楊身為一級懲教助理，案發時是塘福懲教所維修組的主管人員，負責管理囚犯，卻違反署方對他的信任與在囚者串通，情節嚴重。法官提到，監獄禁止囚犯使用手機自有原因，涉案行為蔑視監獄規則訂立的目的，加上楊沒有流露悔意，適合以監禁18個月為量刑起點，無其他減刑因素。

官形容涉案在囚者為主腦 判監兩年

法官續稱，在囚者王帝俊在兩次串謀事件中均有參與，要其餘二人迎合他突然的念頭和要求，是案中主腦，罪責與楊敬倫同等，遂就兩罪判他囚24個月。至於釋囚張銳明，法官指他負責開設通訊群組，法庭不接納他曾於2018至2020年間捐款予慈善組織的求情，因該時他正就原本的販毒案服刑，考慮罪責後判囚9個月。

【案件編號：DCCC 299/21】

相關字詞﹕塘福懲教所 釋囚 在囚者 串謀公職人員行為失當 懲教助理 懲教署

上 / 下一篇新聞

Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
電車5·12加價 實時到站App本季推
電車5·12加價 實時到站App本季推
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
自費藥械資助增 藥種增加未有期
自費藥械資助增 藥種增加未有期
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
去年140綠巴線申加價 102獲批
去年140綠巴線申加價 102獲批
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU