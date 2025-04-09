工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多

稱關鍵在提供優質產品及科技

莊子雄稱，關稅落實後美國入口商未必有其他選擇，他透露自己有電子產品出貨給美國入口商，對方或決定承擔79%的關稅，強調業界最關鍵是要提供優質的產品及科技。他引述出口數據稱，本港去年電子產品出口額逾3.3萬億元，按年升12.5%；今年首兩個月亦達5293億元，按年增10.8%，當中對內地的出口額增65%，對東盟增10.4%，證明本港是國際供應鏈中重要一環，並相信國際化的本港商家已透過轉移產業鏈、尋找多元國際買家等辦法應對加稅。

創科、電子展下周同步開鑼

吸中東歐盟買家分擔風險

創科局和貿發局主辦的香港國際創科展（InnoEX），以及貿發局主辦的香港春季電子產品展，將於本月13至16日在灣仔會展同步舉行。貿發局副總裁張淑芬稱，兩展吸引29個國家和地區共2800家展商，當局組織了170個本地、內地和海外買家團到訪，合共1.1萬名代表，並額外收到逾5萬份入場登記。她強調美國加稅非全新措施，惟今次力度較大，而當局會利用好出口平台、展覽館及高峰論壇，邀中東、歐盟優質國際買家到港，為本地生產商分擔風險。

InnoEX四日的展會依次以低空經濟、人工智能、網絡安全和中小企解決方案為主題。貿發局稱，首日將有內地無人機企業攜「空中汽車」方案參展，僅需地面交通五分之一時間即可到達目的地，可作救護車用途；其他參展項目包括無人機交通管理系統，以及理大及香港應用科技研究院設計的送藥無人機。

數字辦亦將在「智慧香港展館」展出逾百件來自20個政府部門、本地創科業界和學生的展品，涉及支援市民出行、環保及政府服務等領域工作。數字辦數字政策專員黃志光透露，展品包括快速鯊魚物種基因鑑定技術，可用於鑑定進口魚翅是否來自受保護種類，亦有防止物種入侵的水上機械人、球形地下管道檢測機械人等。