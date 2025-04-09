明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職

【明報專訊】引進重點企業辦公室昨舉行第四批「重點企業夥伴舉行簽署儀式」，共18間重點企業簽約，涵蓋人工智能（AI）、金融科技及生命健康科技等產業，計劃在港設全球或地區總部，或建立研發中心。連同早前引進3批共66間重點企業，港府料四批企業未來數年在港投資約500億元及創造逾2萬個就業機會。財政司長陳茂波稱，創科正成為另一關鍵引擎，推動經濟增長及創造工作崗位，亦增強本港經濟韌性，在複雜地緣政治下該戰略更顯緊迫，重申本港保持自由港地位。

陳茂波：創科成經濟引擎

複雜地緣政治下顯緊迫

副財政司長黃偉綸昨與其中16間企業代表簽約。出席儀式的陳茂波致辭時，提到單邊主義和保護主義崛起，香港將繼續保持自由港地位及維持自由貿易政策，確保資本、商品、人才和資訊自由流動，維持簡單低稅制等，加上連接和進入內地及亞洲市場，認為本港是企業實現願景和更好發展的平台；他透露，未來會引入更多結合創科的文創企業，讓相關企業以本港作為擴展業務至不同新市場平台。

第四批重點企業中，14間來自內地；主要研究交通管理等應用人工智能的「智慧互通」，其產品技術已應用於北京及上海等50個城市，首席技術官李瀟翔稱，計劃本月底前在港申請並在年底完成上市。他稱公司已與港大及城大簽署共建聯合實驗室協議，另決定在港設海外業務總部及國際研發中心。上月訪京的陳茂波到訪智慧互通時，鼓勵公司將其研發團隊及更多技術方案帶來港，並拓展業務至全球其他市場。

另一企業「百度智能駕駛」去年底完成在本港機場區域進行自動車首階段測試，該公司國際化業務總經理牛昊天稱本港自動駕駛法規不同，但非不能解決，透露正與港府商討，期望今年擴大自動車在港測試範圍。同樣在北京成立的新能源智慧汽車製造商「理想汽車」，其高級副總裁李冠華稱集團將在港投入20億元，包括設晶片研發中心等。

14企來自內地 涵多家AI公司

餘下4間重點企業有兩間來自美國、一間新加坡，另一間不公開名稱。總部設於紐約的「Certified Kernel Tech」，其首席技術安全官李康稱，目標為虛擬資產合規審計制定產業標準等，配合港府推動第三代互聯網技術「Web3.0」；他預計會招聘雙位數員工，規模會在未來3至5年至少增長5倍。至於研發創新醫療器材的「應脈醫療」，總裁邊英男稱已於本港科學園設立小型研發實驗室，擬加強在港研發與製造能力；他稱在中美貿易戰及對等關稅環境下，本港穩定的政策環境有助穩定公司的全球供應鏈。

今屆政府在2022年成立引進辦負責招商引資，目標2027年或之前吸引至少100間有潛質及具代表性創新科技企業來港營運或擴展業務，包括20家龍頭企業，現已引進80多間重點企業。

相關字詞﹕財政司長陳茂波 對等關稅 重點企業 引進重點企業辦公室

上 / 下一篇新聞

Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
電車5·12加價 實時到站App本季推
電車5·12加價 實時到站App本季推
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
自費藥械資助增 藥種增加未有期
自費藥械資助增 藥種增加未有期
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
去年140綠巴線申加價 102獲批
去年140綠巴線申加價 102獲批
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU