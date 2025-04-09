第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職

陳茂波：創科成經濟引擎

複雜地緣政治下顯緊迫

副財政司長黃偉綸昨與其中16間企業代表簽約。出席儀式的陳茂波致辭時，提到單邊主義和保護主義崛起，香港將繼續保持自由港地位及維持自由貿易政策，確保資本、商品、人才和資訊自由流動，維持簡單低稅制等，加上連接和進入內地及亞洲市場，認為本港是企業實現願景和更好發展的平台；他透露，未來會引入更多結合創科的文創企業，讓相關企業以本港作為擴展業務至不同新市場平台。

第四批重點企業中，14間來自內地；主要研究交通管理等應用人工智能的「智慧互通」，其產品技術已應用於北京及上海等50個城市，首席技術官李瀟翔稱，計劃本月底前在港申請並在年底完成上市。他稱公司已與港大及城大簽署共建聯合實驗室協議，另決定在港設海外業務總部及國際研發中心。上月訪京的陳茂波到訪智慧互通時，鼓勵公司將其研發團隊及更多技術方案帶來港，並拓展業務至全球其他市場。

另一企業「百度智能駕駛」去年底完成在本港機場區域進行自動車首階段測試，該公司國際化業務總經理牛昊天稱本港自動駕駛法規不同，但非不能解決，透露正與港府商討，期望今年擴大自動車在港測試範圍。同樣在北京成立的新能源智慧汽車製造商「理想汽車」，其高級副總裁李冠華稱集團將在港投入20億元，包括設晶片研發中心等。

14企來自內地 涵多家AI公司

餘下4間重點企業有兩間來自美國、一間新加坡，另一間不公開名稱。總部設於紐約的「Certified Kernel Tech」，其首席技術安全官李康稱，目標為虛擬資產合規審計制定產業標準等，配合港府推動第三代互聯網技術「Web3.0」；他預計會招聘雙位數員工，規模會在未來3至5年至少增長5倍。至於研發創新醫療器材的「應脈醫療」，總裁邊英男稱已於本港科學園設立小型研發實驗室，擬加強在港研發與製造能力；他稱在中美貿易戰及對等關稅環境下，本港穩定的政策環境有助穩定公司的全球供應鏈。

今屆政府在2022年成立引進辦負責招商引資，目標2027年或之前吸引至少100間有潛質及具代表性創新科技企業來港營運或擴展業務，包括20家龍頭企業，現已引進80多間重點企業。