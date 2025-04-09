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餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳

【明報專訊】Coldplay昨晚在啟德主場館開騷，附近啟德零售館多間食肆均稱下午起人流及生意明顯增多。有園內餐廳負責人透露因應未來數天演唱會，餐廳營業時間將由晚上10時延長午夜零時，期望帶動生意。

營業加時 完場零售館人稀

昨晚開騷前不少觀眾行經零售館外通道前往主場館。下午零售館多間食肆食客不少，但其他零售店客人不算多。演唱會結束後大批觀眾陸續散去，零售館大部分店舖已關，個別餐廳仍營業，館內人流稀少。

於園內運動健康中心開設餐廳「餓虎藏龍」的負責人石先生稱，餐廳與歌迷會合作推出活動響應今次盛事，包括提供優惠等。石與員工昨午5時起在中央廣場外打鼓宣傳招客，稱昨午客量比平日同時段多兩三成。他說，相比七欖觀眾分散不同時段進場，今次數萬人集中入場及散場，期望有助帶動生意。

居港外籍觀眾Ben與家人一行8人睇騷前到該餐廳用膳，他說今次是繼七欖後再來主場館，形容場館很好，料人均用餐消費300至400元，但散場就不會逗留消費。

零售館內餐廳「四寶食堂」的負責人楊先生稱，傍晚5至7時半生意明顯增長，餐廳滿座，客量比平日同時段多三四成。他說演唱會對生意幫助不至於很誇張，畢竟餐廳做堂食為主、座位有限，人流亦只集中有限時段，唯有盡量加快餐枱流轉，做多些生意。

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