准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一

演唱會預定晚上8時開始，此前約一小時，中央廣場安檢區約40個金屬檢測閘機大排長龍，至演出前15分鐘才消散，觀眾大致順利按時入場。西橋附近及美食海灣亦設安檢區，據現場觀察，人員檢查觀眾隨身行李，再要求通過金屬檢測閘機，並以手提式金屬檢測器檢驗，整個流程約花一至兩分鐘。

有觀眾攜帶容許入場的輕便相機，但被要求寄存。另有觀眾攜帶場地容許的可重用膠樽，膠樽不能附樽蓋，但前線人員執行方式不一，部分人被要求即場除去樽蓋，部分則被要求將連接樽蓋的膠環從樽身除去，但樽蓋可帶入場。

不欲付費寄存 內地客棄熒光棒

來自深圳的劉小姐偕兩名友人於7時許高峰期入閘，她入場後向本報表示，安檢排隊數分鐘便可入場，毋須花太多時間。3人在場外獲應援粉絲贈送彩色熒光棒，但因場地規則禁攜熒光棒，寄存行李需80元，3人遂將之扔掉。劉說，以往在其他場館看演唱會有免費寄存安排，冀啟德體育園參考。

有份入場觀賞表演的旅遊界立法會議員姚柏良認為，工作人員在每場活動過程中需時熟習安檢要求，至於可重用樽不得附樽蓋，他認為是安全考慮，「少少不便是需要的」。