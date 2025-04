Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌

昨傍晚時分,主場館中央廣場入口處有大批觀眾魚貫入場,廣場閘口開放3個入口供入場前安檢,現場一度出現多條人龍,甚為擠擁,但秩序良好,入場大致暢順。

399元票賣1499

傍晚6時許,一名操普通話夾雜廣東話男子向本報記者兜售門票,展示原價399元及999元門票照片,就399元門票開價約1499元,聲稱微信支付過數後可獲實體票。入夜後他再向記者兜售,記者嘗試「殺價」至1000元被拒。後來再有操普通話男子向記者兜售原價2099元的實體票,開價2000元,自言並非黃牛,只是多出一張門票;記者拒絕後,他折返問「1800元要不要?」

警方昨稱,九龍東總區警務人員傍晚5時許於體育園附近行動打擊非法兜售演唱會門票,其間一名約30歲李姓本地男子向便裝警員高價兜售兩張即晚門票,每張價錢1699元但以2399元出售,警員隨即表露身分。調查顯示,該男於網上售票系統Cityline購得兩張票,希望兜售賺取差價;大會其後沒收該兩張票並視作廢票。警方另拘3男2女,5人涉售高於正價之演唱會門票,均持雙程證,介乎27至51歲。

Coldplay演唱會公開發售門票早已售罄,昨日所見,園內四處都有Coldplay宣傳品,場內氣氛更熾熱,演唱會約晚上8時半開始,表演期間主音Chris Martin不時跑到場中圓形舞台與觀眾互動。他開場未幾先以英文讚「you are so beautiful」,又以廣東話說「大家好,歡迎大家,我哋好開心嚟到香港」。樂隊全晚演唱The Scientist、Yellow等首本名曲,全場觀眾不時站立一齊跳舞及大合唱,演唱Adventure of a Lifetime時館內更彈出大量彩球。

演唱氣氛熾熱 粵語打招呼

演唱會約10時35分完結,完場後不少觀眾留在場內拍照,場外觀眾有序散去,主場館地面有過境巴士服務,昨晚11時許有逾百人排隊,未見混亂。中山旅客楊小姐乘旅遊巴即日來回,她讚場館音質佳、場地大,若日後有心儀歌手在此開演唱會,她會再來港。不過她指完場後花逾20分鐘才找到巴士站,建議增設指示牌會較理想。

中山客:花廿分鐘找車站

居港的英國人Jenna與同樣居港的加拿大友人Esther昨午近5時到美食海灣安檢區外排隊輪候入場,Jenna在完場後向本報表示,她首次到啟德體育園,場內音響很好,檢查行李亦很暢順,令人印象深刻。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676