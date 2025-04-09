明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌

【明報專訊】英國樂隊Coldplay昨於啟德體育園主場館舉行首場演唱會，門票早已售罄，惟場館外有人碰運氣手持紙牌「求票」，有人疑售「黃牛票」，本報記者亦被兜售，原價399元的門票索價1499元，高出2.7倍。警方昨於場館外執法打擊黃牛，拘捕6人，包括1名本地男子及5名持雙程證男女，他們涉嫌售賣高於正價門票，每張賺取數百元差價。警方指被捕港人將被票控「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款額售賣入場門票」，大會已沒收他兜售的兩張門票。

昨傍晚時分，主場館中央廣場入口處有大批觀眾魚貫入場，廣場閘口開放3個入口供入場前安檢，現場一度出現多條人龍，甚為擠擁，但秩序良好，入場大致暢順。

399元票賣1499

傍晚6時許，一名操普通話夾雜廣東話男子向本報記者兜售門票，展示原價399元及999元門票照片，就399元門票開價約1499元，聲稱微信支付過數後可獲實體票。入夜後他再向記者兜售，記者嘗試「殺價」至1000元被拒。後來再有操普通話男子向記者兜售原價2099元的實體票，開價2000元，自言並非黃牛，只是多出一張門票；記者拒絕後，他折返問「1800元要不要？」

警方昨稱，九龍東總區警務人員傍晚5時許於體育園附近行動打擊非法兜售演唱會門票，其間一名約30歲李姓本地男子向便裝警員高價兜售兩張即晚門票，每張價錢1699元但以2399元出售，警員隨即表露身分。調查顯示，該男於網上售票系統Cityline購得兩張票，希望兜售賺取差價；大會其後沒收該兩張票並視作廢票。警方另拘3男2女，5人涉售高於正價之演唱會門票，均持雙程證，介乎27至51歲。

Coldplay演唱會公開發售門票早已售罄，昨日所見，園內四處都有Coldplay宣傳品，場內氣氛更熾熱，演唱會約晚上8時半開始，表演期間主音Chris Martin不時跑到場中圓形舞台與觀眾互動。他開場未幾先以英文讚「you are so beautiful」，又以廣東話說「大家好，歡迎大家，我哋好開心嚟到香港」。樂隊全晚演唱The Scientist、Yellow等首本名曲，全場觀眾不時站立一齊跳舞及大合唱，演唱Adventure of a Lifetime時館內更彈出大量彩球。

演唱氣氛熾熱 粵語打招呼

演唱會約10時35分完結，完場後不少觀眾留在場內拍照，場外觀眾有序散去，主場館地面有過境巴士服務，昨晚11時許有逾百人排隊，未見混亂。中山旅客楊小姐乘旅遊巴即日來回，她讚場館音質佳、場地大，若日後有心儀歌手在此開演唱會，她會再來港。不過她指完場後花逾20分鐘才找到巴士站，建議增設指示牌會較理想。

中山客：花廿分鐘找車站

居港的英國人Jenna與同樣居港的加拿大友人Esther昨午近5時到美食海灣安檢區外排隊輪候入場，Jenna在完場後向本報表示，她首次到啟德體育園，場內音響很好，檢查行李亦很暢順，令人印象深刻。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
准攜相機又促寄存 樽蓋規則執行不一
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
餐廳傍晚客增三成 有店打鼓宣傳
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
第四批18家重點企業落戶 4批逾80企料投資500億 創逾2萬職
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
工總：同時交東南亞關稅 美買家選擇不多
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
縱容囚犯用手機 懲教助理囚年半
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
見習督察涉非禮同袍 辯稱不排除意外觸碰
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
轉機客機場稅放寬 留多日同豁免「年惠80萬客」
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
行會通過北環線方案 錦上路去古洞料12分鐘
電車5·12加價 實時到站App本季推
電車5·12加價 實時到站App本季推
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
男女製委任證假冒警騙220萬 約事主政府大樓外交款
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
特首稱關注Speed 日後把握機會支援
自費藥械資助增 藥種增加未有期
自費藥械資助增 藥種增加未有期
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
7．21白衣人重裁囚7年 官採首案最高量刑起點 沒減刑因素
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
社交平台發布光時信息 社民連前成員煽動囚一年
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
旁聽兩人稱遭保安拍攝 官着向司法機構投訴
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
官澄清誤算刑期 中年漢灣仔塗鴉煽動減囚4日
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
反恐第二案首被告自辯 稱三度入理大開路
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
大埔村屋檢值百萬大麻搖頭丸 青年被捕
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%
去年140綠巴線申加價 102獲批
去年140綠巴線申加價 102獲批
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：自動駕駛奔穗鬧市 駁機場高鐵站 實測耗時相若網約車 助加快商業化營運
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】回顧任內 蕭澤頤：唔鍾意「一言堂」 話每個警員都珍貴 會「貼地」納意見
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】漁護署舊年殺657野豬 全港數量兩年減半
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】政府購日本電動車 陸頌雄：點解唔買國產？ 物流署：按投標評分
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】訪抗戰文物徑 陳國基盼青少年「重溫」
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU
【Emily】中大下周選學生校董 有候選人想重建SU