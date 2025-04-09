Coldplay首日獻聲 6黃牛場外斷正 有樂迷讚音響好 有旅客盼增交通指示牌

昨傍晚時分，主場館中央廣場入口處有大批觀眾魚貫入場，廣場閘口開放3個入口供入場前安檢，現場一度出現多條人龍，甚為擠擁，但秩序良好，入場大致暢順。

399元票賣1499

傍晚6時許，一名操普通話夾雜廣東話男子向本報記者兜售門票，展示原價399元及999元門票照片，就399元門票開價約1499元，聲稱微信支付過數後可獲實體票。入夜後他再向記者兜售，記者嘗試「殺價」至1000元被拒。後來再有操普通話男子向記者兜售原價2099元的實體票，開價2000元，自言並非黃牛，只是多出一張門票；記者拒絕後，他折返問「1800元要不要？」

警方昨稱，九龍東總區警務人員傍晚5時許於體育園附近行動打擊非法兜售演唱會門票，其間一名約30歲李姓本地男子向便裝警員高價兜售兩張即晚門票，每張價錢1699元但以2399元出售，警員隨即表露身分。調查顯示，該男於網上售票系統Cityline購得兩張票，希望兜售賺取差價；大會其後沒收該兩張票並視作廢票。警方另拘3男2女，5人涉售高於正價之演唱會門票，均持雙程證，介乎27至51歲。

Coldplay演唱會公開發售門票早已售罄，昨日所見，園內四處都有Coldplay宣傳品，場內氣氛更熾熱，演唱會約晚上8時半開始，表演期間主音Chris Martin不時跑到場中圓形舞台與觀眾互動。他開場未幾先以英文讚「you are so beautiful」，又以廣東話說「大家好，歡迎大家，我哋好開心嚟到香港」。樂隊全晚演唱The Scientist、Yellow等首本名曲，全場觀眾不時站立一齊跳舞及大合唱，演唱Adventure of a Lifetime時館內更彈出大量彩球。

演唱氣氛熾熱 粵語打招呼

演唱會約10時35分完結，完場後不少觀眾留在場內拍照，場外觀眾有序散去，主場館地面有過境巴士服務，昨晚11時許有逾百人排隊，未見混亂。中山旅客楊小姐乘旅遊巴即日來回，她讚場館音質佳、場地大，若日後有心儀歌手在此開演唱會，她會再來港。不過她指完場後花逾20分鐘才找到巴士站，建議增設指示牌會較理想。

中山客：花廿分鐘找車站

居港的英國人Jenna與同樣居港的加拿大友人Esther昨午近5時到美食海灣安檢區外排隊輪候入場，Jenna在完場後向本報表示，她首次到啟德體育園，場內音響很好，檢查行李亦很暢順，令人印象深刻。

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