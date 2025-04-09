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港聞二

灣區熱搜：研發費用增 小馬智行去年蝕19億

【明報專訊】去年11月在美國納斯達克上市的小馬智行早前公布去年業績，全年收入5.48億元（人民幣，下同），按年增4.3%，整體毛利率按年跌8.3個百分點至15.2%，主因毛利率較低的服務對收入貢獻增加。而在營運費用按年大增85.4%之下，小馬智行去年虧損擴大逾倍至19.58億元，2023年虧損為8.84億元；營運費用當中八成屬於研發費用，而去年扣除員工股份激勵費用後的經調整研發費約10.06億元，年增14%，主要用於第七代Robotaxi的研發。

小馬智行的業績正正反映其仍處於盈利前的大規模投入階段。公司主要有三大收入來源——Robotaxi服務、Robotruck服務，以及技術授權和應用業務，其中Robotaxi（自動駕駛汽車）服務收入為5238萬元，按年跌5.3%，佔總收入約11%。公司解釋，相關服務收入下降是由於合作項目進度導致自動駕駛汽車工程解決方案服務收入減少，但去年自動駕駛出租車商業營運快速擴張，車費收入上漲，一定程度抵消影響。

文遠知行蝕25億 同處研發投入期

另一方面，只比小馬智行早一個月在美國上市的自動駕駛企業文遠知行，去年收入3.61億元，按年跌10.1%；全年虧損25.2億元，2023年虧損為19.49億元；經調整研發費8.57億元，按年增39%，同樣處於盈利前高研發投入階段。不過，小馬智行及文遠知行截至去年底的流動資產分別有逾60億及72億元，以去年虧損水平計，至少能夠再支持2至3年，等待自動駕駛全面商業化的到來。

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