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港聞

港聞二

星再引防外來干預法 列信和父子「具政治影響力」

【明報專訊】新加坡政府再度引用《防止外來干預法》，擬將身兼全國政協的信和集團主席黃志祥及其3名分別任省市級政協的子女黃永光、黃敏華及黃永龍列為「具政治影響力者」。

有別新加坡內政部去年首次引用同一法例，新加坡當局今次無提及4人與外國影響，只在公報說計劃列明4人，並非因為他們涉及任何惡行（any egregious activity）。信和集團昨無回覆查詢。

新加坡內政部前日公布，屬新加坡籍的4人去年向內政部轄下外國關係與政治信息披露註冊處申報，是外國立法機構或政治團體成員。當局考慮後，認為應按《防止外來干預（對應措施）法》將4人列為「具政治影響力者」，前日知會4人。

一旦落實的話，4人須每年申報有否收取1萬新加坡元以上政治捐款、與外國政治組織或立法機構關係，以及所獲外國永久居留權等福利。

黃家是新加坡顯赫家族，黃志祥已故父親黃廷方是新加坡首富，在新加坡及香港分別創立地產商遠東機構及信和，黃志祥也曾任新加坡主權基金淡馬錫董事，胞弟黃志達曾任新加坡對智利和阿根廷的無任所大使；黃永光也曾任國家文物局董事。

星學者稱反映當局關注中國政治影響

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎說，今次舉動有些令人意外，因為4人一直有參與政協或統戰相關活動，同時有其他新加坡知名人士也有類似關係，也未被指定為「具政治影響力者」。他分析，這或一定程度反映對中國在星政治影響的關注，尤其在未來大選前的活動。

相關字詞﹕防止外來干預（對應措施）法令（FICA） 黃永光 黃志祥 信和集團 新加坡

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