去年140綠巴線申加價 102獲批

25路線加幅一成以上 另5線遭拒

本港截至去年底共有358條專線小巴路線，去年有140條路線申加價，有102條路線已獲批，佔全港小巴路線約28%，33條加價申請仍在處理中。運輸署拒絕了5條路線加價申請，包括來往粉嶺置福圍及聯和墟的506號線，以及由粉嶺馬適路來往粉嶺站的507號線，兩線均申加價50%。

102條已獲批加價路線中，8條為港島線、24條為九龍線，70條為新界線。當中有25條線加幅一成或以上，15條為新界線、10條為九龍線。

大部分路線獲批加幅均較申請時低，新界有多條路線原申請加價逾三成，如來往元朗福康街及大生圍的36號線、來往坑口站及清水灣半島的109M號線等，最終僅分別獲批5.9%及7.3%。

另外，財政預算案提出研究增加交通違例罰款，運輸署昨回覆立法會特別財委會時亦透露過去3年違例泊車的定額罰款數據。過去3年每年罰款金額按年下跌，2022年為10.76億元，2023年跌至9.64億元，去年為8.14億元。當局預計2025/26年度，整體而言違泊及其他交通違法等的定額罰款金額共約10億元。