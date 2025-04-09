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港聞

港聞二

去年140綠巴線申加價 102獲批

【明報專訊】運輸署昨回覆立法會特別財委會表示，去年共接獲140條綠色專線小巴路線申請加價，有102條路線已獲批，加幅介乎3.3%至16.7%，當中有25條線加幅一成或以上。以港珠澳大橋香港口岸來往東涌北迎東邨的新界901號線加幅最高，由8.4元加至9.8元；其次為來往將軍澳站及海天晉的114A號線、來往調景嶺站至藍塘傲的114B號線，加幅亦達16.3%，預計由4.3元加至5元。

25路線加幅一成以上 另5線遭拒

本港截至去年底共有358條專線小巴路線，去年有140條路線申加價，有102條路線已獲批，佔全港小巴路線約28%，33條加價申請仍在處理中。運輸署拒絕了5條路線加價申請，包括來往粉嶺置福圍及聯和墟的506號線，以及由粉嶺馬適路來往粉嶺站的507號線，兩線均申加價50%。

102條已獲批加價路線中，8條為港島線、24條為九龍線，70條為新界線。當中有25條線加幅一成或以上，15條為新界線、10條為九龍線。

大部分路線獲批加幅均較申請時低，新界有多條路線原申請加價逾三成，如來往元朗福康街及大生圍的36號線、來往坑口站及清水灣半島的109M號線等，最終僅分別獲批5.9%及7.3%。

另外，財政預算案提出研究增加交通違例罰款，運輸署昨回覆立法會特別財委會時亦透露過去3年違例泊車的定額罰款數據。過去3年每年罰款金額按年下跌，2022年為10.76億元，2023年跌至9.64億元，去年為8.14億元。當局預計2025/26年度，整體而言違泊及其他交通違法等的定額罰款金額共約10億元。

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